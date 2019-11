Russische professor aangetroffen met alcohol in zijn bloed en ledematen in zijn tas

Oleg Sokolov imiteert Napoleon tijdens een re-enactment van de Franse invasie in Rusland. Beeld AFP

Het blijken de armen van Anastasia Jesjtsjenko, een 24-jarige student van Sokolov. De politie trof Jesjtsjenkos lichaam aan in de woning van de historicus. Haar ledematen en hoofd waren met een zaag van haar romp gescheiden.

Met afschuw hebben de Russen kennisgenomen van de lugubere moord door de onderscheiden historicus van de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, alma mater van president Poetin.

Kort na zijn arrestatie bekende Sokolov de moord, aldus zijn advocaat. Sokolov vertelde de politie dat hij Jesjtsjenko afgelopen donderdag met een afgezaagd jachtgeweer doodschoten heeft en haar lichaam in stukken probeerde te laten verdwijnen. Hij dronk hevig tijdens die taak en verloor de controle over zijn plan toen hij er niet in slaagde om de armen van zijn slachtoffer te laten zinken in de ondiepe Mojka.

Sokolov (63) had drie jaar een relatie met Jesjtsjenko, een studente Franse geschiedenis. Ze publiceerden samen over Napoleon en Jesjtsjenko assisteerde haar professor tijdens lezingen. Kort voor de moord kregen ze ruzie over Sokolovs dochters, zo citeren lokale media uit Sokolovs politieverklaring. Daarin kondigde hij ook zijn geplande slotact aan: de zelfmoord bij de Petrus- en Paulusvesting in Napoleonkostuum.

Publiek geheim

Volgens medestudenten was de verhouding een publiek geheim. Sokolov noemde zijn studente ‘Isabelle’, naar een verwante van Napoleon, en liet zich door haar aanspreken met ‘Sire’. In verkleedpartijen ging zij gehuld in tsaristische jurken en hij in kostuums van Napoleon.

Sokolov was al eerder in opspraak geraakt. In 2008 verklaarde een studente tegen de politie dat Sokolov haar vastbond aan een stoel en bedreigde met een heet strijkijzer. Een vervolging bleef uit. Vorig jaar zou Sokolov een student aangevallen hebben die tegen hem inging. De universiteit schaarde zich toen achter Sokolov.

De historicus stond bekend als een excentrieke orator. Tijdens lezingen imiteerde Sokolov Napoleon en andere generaals in het Frans. Ook bij re-enactments, waaraan Sokolov regelmatig meedeed, liet de historicus onuitwisbare indrukken achter. ‘Zijn vastbesloten Napoleontische uitstraling vatte alle drama om hem heen samen’, zei een deelnemer van een re-enactment tegen de Peterburgse nieuwssite Fontanka.

Sokolov, die ook doceerde aan de Parijse universiteit Sorbonne, kreeg van oud-president Jacques Chirac de Legioen van Eer, een hoge Franse onderscheiding. President Emmanuel Macron zal beslissen of Sokolov zijn onderscheiding moet inleveren.