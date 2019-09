Russische politie valt binnen bij medestanders van oppositieleider Navalny

Aleksej Navalny brengt zondag zijn stem uit in een stemlokaal in Moskou. Beeld AFP

In zeker veertig steden tot ver in Siberië deden politieagenten donderdag invallen bij sympathisanten van Navalny en diens anti-corruptieorganisatie FBK. Aan de operatie namen volgens Leonid Volkov, een naaste medewerker van Navalny, zeker duizend politieagenten mee. Navalny’s woordvoerder Kira Jarmysj zei dat FBK nog nooit zo’n massale politieoperatie had meegemaakt.

Volgens Volkov kregen activisten bij de huiszoekingen te horen dat het om een onderzoek ging wegens het witwassen van illegale inkomsten. Niet alleen kantoren werden doorzocht, de politie deed ook invallen op privé-adressen van activisten van de oppositie. Soms klommen ze via het raam naar binnen, op andere plaatsen bleken ze over de sleutel te beschikken.

Het was de derde golf van huiszoekingen bij Navalny’s organisatie binnen een week. Vlak voor de verkiezingen van afgelopen weekeinde doorzochten agenten van de politie en de veiligheidsdienst FSB het hoofdkantoor van Navalny in Moskou, waarbij vrijwel alle apparatuur in beslag werd genomen. Ook dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar witwassen en ook ditmaal nam de politie overal computers en andere apparatuur in beslag. Volgens de oppositie proberen de autoriteiten het Navalny’s sympathisanten onmogelijk te maken hun werk voort te zetten.

Onbekende geldschieters

Het Russische Onderzoekscomité, een soort openbaar ministerie dat rechtstreeks onder president Poetin valt, maakte vorige maand bekend dat het een onderzoek was begonnen tegen de anticorruptieorganisatie. Het FBK zou jarenlang contant geld hebben gekregen van onbekende geldschieters, dat vervolgens bij allerlei banken op rekeningen werd gestort vanwaar het weer naar de organisatie van Navalny zou zijn overgemaakt. Tal van rekeningen van oppositieactivisten werden bevroren. Oppositieleden klagen dat de autoriteiten de aanklacht hebben verzonnen om definitief af te rekenen met Navalny.

Navalny is al jaren verwikkeld in een gevecht met president Poetin en diens regering. Hij trok miljoenen kijkers met video’s waarin hij naaste medewerkers en vriendjes van de president aan de schandpaal nagelde wegens corrupte praktijken. Een van de slachtoffers was premier Dmitri Medvedev, die volgens Navalny beschikte over een hele reeks paleizen, villa’s, dure jachten en zelfs wijngaarden die officieel in handen waren van een charitatieve stichting onder leiding van Ilja Jelisejev, een studievriend van de premier.

Geknoei met verkiezingen

Navalny joeg de autoriteiten afgelopen maand nog verder tegen zich in het harnas met zijn campagne tegen het geknoei met de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou, waar een hele reeks oppositiekandidaten op formele gronden werd uitgesloten. Tienduizenden Moskovieten trokken de straat op om daartegen te protesteren. Bij het besluit Navalny’s organisatie hard aan te pakken speelde ongetwijfeld ook zijn ‘slim stemmen’-campagne mee. Daarmee bezorgde hij Poetins partij afgelopen weekeinde een gevoelige nederlaag.

In 2013 deden de autoriteiten ook al een poging Navalny het zwijgen op te leggen. Hij werd toen veroordeeld wegens fraude bij een bosbouwbedrijf waarvoor hij ooit werkte. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) concludeerde later dat het proces oneerlijk was verlopen.