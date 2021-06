Russische politie valt binnen bij drie journalisten na kritisch artikel over minister van Binnenlandse Zaken

Ook het huis van journalist Maria Zjolobova werd doorzocht door de Russische politie. Beeld AP

De drie journalisten werken voor de onderzoekssite Projekt (Het Project). Volgens de autoriteiten hielden de huiszoekingen verband met een aanklacht wegens smaad van Ilja Traber, een zakenman en vriend van president Poetin. Traber zou een van de leiders van de Tambov-maffia uit Sint-Petersburg zijn. Maar volgens Projekt is die zaak al lang verjaard en was de reportage over Kolokoltsev de werkelijke aanleiding voor de invallen.

Bij de huiszoekingen bij hoofdredacteur Roman Badanin, zijn adjunct Michaïl Roebin en journalist Maria Zjolobova nam de politie laptops, mobieltjes, usb-sticks en andere spullen in beslag. Badanin en Roebin werden voor verhoor meegenomen, maar mochten later weer naar huis.

Luxueuze villa's

Volgens de reportage van Projekt zou Kolokoltsev, die sinds 2012 minister van Binnenlandse Zaken is, zou hij de feitelijke bezitter zijn van een paar luxueuze villa's, die op naam staan van zijn familie. Een van die huizen, in een chique buitenwijk van Moskou, is officieel het bezit van de zoon van een schoonzus van de minister. Maar deze woonde zelf in Rostov, in het zuiden van Rusland waar hij voor een kleine transportfirma werkt.

Ook de zoon van Kolokoltsev bezit een dure villa (13,8 miljoen euro) in een wijk even buiten Moskou, waar de rijken wonen. Volgens Projekt kan hij dat huis nooit hebben betaald met de bescheiden opbrengsten van zijn bedrijf. Hij nam de villa over van de vrouw van een schimmige zakenman die banden zou hebben met de Izmajlovskaja-bende, een maffiagroep die in Moskou opereert.

Georganiseerde misdaad

Projekt is een van de laatste Russische sites die regelmatig verhalen publiceren over de corruptie in regeringskringen en de banden van overheidsfunctionarissen met de georganiseerde misdaad. Eerder dit jaar moest de anti-corruptieorganisatie FBK van oppositieleider Aleksej Navalny haar activiteiten staken nadat de autoriteiten FBK op de lijst van extremistische groeperingen had gezet.

Navalny zit inmiddels in een strafkamp, terwijl de autoriteiten een aanhoudingsbevel hebben uitgevaardigd tegen de vroegere directeur van FBK, Ivan Zjdanov. Hij wordt er onder meer van beschuldigd dat hij heeft geweigerd een reportage over de corrupte praktijken van ex-premier Dmitri Medvedev van het YouTube-kanaal van het FBK te verwijderen.