Russische politie maakt einde aan voettocht van Siberische sjamaan die Poetin uit Kremlin wilde verdrijven

Sjamaan Aleksandr Gabysjev onderweg van Siberië naar het Kremlin. Beeld radio free europe

‘Sasja de Sjamaan’, zoals Gabysjev door zijn aanhangers werd genoemd, werd donderdag in de nacht opgepakt nadat hij en een aantal volgelingen hun tenten hadden opgeslagen bij het dorp Vydrino aan de zuidkant van het Bajkalmeer. Een volgeling van de sjamaan uit Jakoetië zei dat het wel een militaire operatie leek: tientallen veiligheidsagenten blokkeerden de weg, omsingelden het kampement, dwongen iedereen met hun gezicht op de grond te gaan liggen en haalden Gabysjev uit zijn tent, zonder zich te identificeren of de reden van zijn aanhouding op te geven.

‘Opnemen tegen de duivel’

De plaatselijke politie zei dat de sjamaan in Jakoetië werd gezocht voor een aantal misdrijven dat hij daar zou hebben gepleegd. Hij zou meteen op het vliegtuig terug naar Jakoetsk worden gezet. De 51-jarige sjamaan was al vier maanden onderweg op een reis die hem uiteindelijk volgend jaar zomer in Moskou zou moeten brengen. Daar zou hij Rusland bevrijden van Poetin door hem ‘uit het Kremlin te verdrijven’, zoals hij het zelf uitdrukte. ‘Alleen een sjamaan heeft de kracht het op te nemen tegen de duivel.’

Gabysjev werd op zijn tocht vergezeld door een handjevol anti-Poetinactivisten van uiteenlopend pluimage. In de stad Tsjita, aan de grens met China, verzamelden zich enkele honderden mensen om naar zijn boodschap te luisteren: een Rusland zonder Poetin. Video-opnamen van zijn voettocht waarbij hij een karretje met zijn tent en andere spullen achter zich aantrok werden miljoenen keren bekeken op sociale media.

Plaatselijke sjamanen

Bij de stad Oelan Oede in Boerjatië werd hij tegengehouden door een groepje plaatselijke sjamanen die hem verweten dat hij hun geloof en tradities in diskrediet bracht met zijn kruistocht tegen Poetin. Toen de politie enkele aanhangers van Gabysjev arresteerde, braken in de stad protesten uit die drie dagen aanhielden.

Ook de aanhouding van Gabysjev zelf lokte de nodige kritiek uit. Amnesty International vond het politieoptreden volstrekt overtrokken. ‘De actie van de sjamaan mag dan excentriek zijn, de reactie van de autoriteiten is grotesk’, reageerde Natalja Zvjagina, de directeur van Amnesty International in Rusland. ‘Zijn ze soms echt bang voor zijn magische krachten? Aleksandr Gabysjev zou net als ieder ander de vrijheid moeten hebben zijn politieke opvattingen uit te dragen en zijn geloof te belijden’.