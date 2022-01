Russische politie dient rekening voor gemaakte overuren tijdens demonstraties in bij betogers

Moskou, eind januari vorig jaar: betogers die roepen om de vrijlating van Aleksej Navalny staan arm in arm tegenover de oproerpolitie. Beeld AP

Via de rechter eist de politie van Sint-Petersburg 50 duizend euro van Irina Fatjanova, omdat zij volgens de autoriteiten vorig jaar twee betogingen zou hebben georganiseerd waarvoor geen toestemming was gegeven. Bij de demonstraties eisten de betogers de vrijlating van Navalny. De oppositieleider werd een jaar geleden gearresteerd na zijn terugkeer uit Berlijn. Navalny lag enige tijd in een Duits ziekenhuis nadat hij door de Russische geheime dienst was vergiftigd.

De betogingen werden met veel geweld uit elkaar geslagen door de oproerpolitie, die de betogers met wapenstokken en tasers te lijf ging. Ook in andere Russische steden gingen aanhangers van Navalny de straat op om te protesteren tegen zijn arrestatie.

Fatjanova zat al bijna een maand vast wegens het organiseren van de betogingen in Sint-Petersburg. Tegenover de onafhankelijke krant Novaja Gazeta noemt ze het ‘absurd’ dat zij aansprakelijk wordt gesteld voor de kosten van de politieoperatie. ‘Niet ík heb extra pelotons politie besteld, maar (gouverneur) Beglov en zijn team.’

Machtsmisbruik

Fatjanova's advocaat, Varvara Michajlova, vindt dat de eis van de politie neerkomt op machtsmisbruik. Volgens haar is het de bedoeling nieuwe betogers af te schrikken met ‘astronomische’ bedragen die soms hoger zijn dan de prijs van een appartement in de stad.

Fatjanova is niet van plan de schadevergoeding te betalen. Eind vorig jaar is ze naar Georgië gevlucht, nadat de autoriteiten Navalny’s anticorruptiegroepering FBK tot ‘extremistische organisatie’ hadden verklaard. Als ze door de rechter tot betaling wordt veroordeeld, wil Fatjanova naar het Europese Mensenrechtenhof in Straatsburg stappen. Als lid van de Raad van Europa is Rusland gebonden aan de uitspraken van het hof, maar in de praktijk trekt Moskou zich er steeds minder van aan.

De Russische autoriteiten maken steeds vaker gebruik van dit nieuwe wapen tegen de oppositie. Eerder eiste het Openbaar Ministerie in Sint-Petersburg bijna 130 duizend euro van twee activisten, onder wie het hoofd van de regionale afdeling van Navalny’s organisatie. De rechter ging daarin mee, al verlaagde hij het bedrag tot 86 duizend euro.

Stadsvervoerbedrijf

Ook in andere steden krijgen deelnemers aan betogingen tegen het bewind dergelijke heffingen opgelegd. Zo moest Ljoebov Sobol, een naaste medewerker van Navalny, vorig jaar samen met een andere anticorruptie-activist bijna 25 duizend euro betalen aan het stadsvervoerbedrijf van Moskou wegens het blokkeren van straten tijdens een betoging. Ook Sobol is inmiddels naar het buitenland gevlucht.

Volgens advocaat Varvara Michajlova lopen er tal van dergelijke zaken in het land, ook omdat de autoriteiten het als een welkome aanvulling op hun budget zien. ‘Wat als de autoriteiten een miljoen politieagenten op de been brengen? Wat voor bedragen gaan ze de betogers dan in rekening brengen’, vraagt ze zich af in Novaja Gazeta.