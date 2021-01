Russische politie arresteert aanhangers Navalny in aanloop naar landelijke demonstraties

Aleksej Navalny tijdens een demonstratie in januari 2018. Beeld AP

In Moskou arresteerden agenten onder meer Navalny’s woordvoorder Kira Jarmisj en Ljoebov Sobol, de nummer twee van Ruslands oppositiebeweging. De meeste arrestanten worden vastgehouden wegens ‘oproepen tot een illegale demonstratie’.

Het Kremlin wil voorkomen dat Russen zaterdag door het hele land de straat opgaan om te demonstreren voor de vrijlating van Navalny. Navalny werd zondag bij zijn terugkeer naar Rusland gearresteerd en een dag later veroordeeld in een showproces. Via een reeks aan nieuwe strafzaken kan hij veroordeeld worden tot 13,5 jaar strafkamp.

President Poetins veiligheidsdiensten arresteerden ook verschillende makers van Navalny’s documentaire over een tsaristisch paleis met onder meer een ijshockeystadion, een theater en een paaldanskamer. Het zwaarbewaakte paleis is volgens Navalny speciaal gebouwd voor Poetin met een miljard euro aan belastinggeld. De documentaire is in de afgelopen drie dagen meer dan 56 miljoen keer bekeken op YouTube.

De autoriteiten hebben Russen gewaarschuwd om niet deel te nemen aan de demonstraties. Mensen die toch gaan, riskeren hun baan, hun plek op een universiteit en hun vrijheid.

Navalny’s documentaire is hier te bekijken met Engelse ondertiteling: