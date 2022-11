Russische ouders komen in opstand na zware verliezen van nauwelijks getrainde soldaten

Een Russische soldaat in ­Sebastopol neemt ­afscheid. Beeld ANP / EPA

In de stad Voronezj trokken afgelopen weekeinde tientallen bezorgde familieleden naar het kantoor van Aleksandr Goesev, de gouverneur van de regio, met de eis dat de pas opgeroepen reservisten worden weggehaald van de frontlinie.

Vorige maand werd een infanteriebataljon met reservisten uit Voronezj vrijwel zonder training naar de voorste linies bij het stadje Makijivka in de regio Loehansk gestuurd. Daar kwamen ze meteen zwaar onder vuur te liggen van de Oekraïners. Een reservist die de gevechten overleefde, vertelde de onafhankelijke site Vjorstka dat het grootste deel van de ruim 500 soldaten was omgekomen bij de drie dagen durende beschietingen. Uiteindelijk wisten slechts ongeveer veertig soldaten te ontkomen.

Tegenover Radio Svoboda vertelde de vrouw van een van de soldaten dat de reservisten bij hun training maar een paar keer hadden kunnen schieten wegens gebrek aan patronen. Eenmaal aan het front stonden ze machteloos tegenover de Oekraïners die ze met kanonnen, mortieren en raketten bestookten. Haar man klaagde dat hij alleen maar een automatisch geweer, drie patroonhouders en drie handgranaten had. Toen ze ook zonder proviand kwamen te zitten, besloten ze zich terug te trekken.

Zonder proviand

Na dagen lopen door verlaten en kapotgeschoten dorpen kwamen ze bij een andere eenheid aan, waar ze geen hulp kregen. Een groep bezorgde familieleden huurde een bus om hen op te halen, maar de reservisten kregen te horen dat ze nergens heen mogen: ‘Jullie zijn deserteurs.’

Ook een groep reservisten uit het Siberische Tomsk was naar het front bij Makijivka gestuurd om de gaten in de Russische linies op te vullen. Ook zij werden van desertie beschuldigd nadat zij zich hadden teruggetrokken. Hun familieleden hebben inmiddels een klacht ingediend bij justitie en het ministerie van Defensie. Zij zijn bang dat de soldaten worden teruggestuurd. ‘Ik ga niet terug, dit is een complete chaos. Hoe zit het, hebben we geen leger? Waarom beginnen we hieraan als we geen professioneel leger hebben’, klaagde een van de reservisten.

Ook in Koersk protesteerden familieleden tegen het inzetten van nauwelijks getrainde reservisten in de voorste linies, terwijl contract-militairen, vrijwilligers en leden van het Wagner-huurlingenleger zich een eindje achter de frontlinie ophouden. Volgens een vrouw van een van de reservisten uit Koersk kwam zijn eenheid in opstand en trokken zij zich terug nadat zij zware verliezen hadden geleden. ‘Ze beschouwen ons al bij voorbaat als vermist en sturen ons een slachtpartij in. Wij gaan nergens heen, we willen geen kanonnenvoer worden’, zei een van de reservisten in een videoboodschap aan de protesterende familieleden.

Uitblijven van soldij

De reservisten zeggen ook bang te zijn dat zij worden doodgeschoten door zagradotrjady , eenheden die achter de frontlinie zouden opereren om deserteurs tegen te houden. ‘Help ons, wij zijn kanonnenvoer. De helft is dood, de andere helft is gewond’, citeerde een vrouw haar gemobiliseerde man.

De onvrede lijkt zich als een olievlek over het land te verspreiden. In de afgelegen autonome regio Tsjoevasjië braken protesten uit onder gemobiliseerde reservisten uit onvrede over het uitblijven van de beloofde soldij.

Wat vooral opvalt is hoe openlijk de kritiek klinkt. Een pas opgeroepen reservist uit de noordelijke regio Archangelsk klaagde voor de camera dat hij uit eigen zak 2.500 euro moest betalen voor zijn uitrusting. In het videofilmpje liet hij zien wat hij van de plaatselijke overheid had gekregen: rubberen laarzen in plaats van winterlaarzen (‘rotzooi’), ondergoed zo dun dat je er doorheen kunt kijken, rantsoenen die al over de houdbaarheidsdatum heen zijn en een ‘yogamatje’ om op te slapen. ‘Zo sturen ze ons de winter in. Bedankt kameraad gouverneur!’, sluit hij zijn filmpje, dat al tienduizenden malen is bekeken, af.