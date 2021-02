Russische oppositieleider Navalny schuldig bevonden aan smaad

Demonstranten tonen hun steun voor de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die zaterdag voor de rechter wordt verwacht. Hij gaat dan in hoger beroep tegen zijn veroordeling tot een jarenlang verblijf in een strafkolonie. Beeld AP

Navalny had via internet scherpe kritiek geuit op landgenoten die zich in een videoboodschap uitspraken voor grondwetswijzigingen die het Kremlin wilde doorvoeren. Hij noemde hen ‘verraders’.

De rechtbank in Moskou heeft de strafmaat nog niet bekendgemaakt. De aanklagers hadden een boete van omgerekend 10.700 euro geëist. Navalny zou onder anderen een 94-jarige veteraan uit de Tweede Wereldoorlog hebben beledigd.

De bekende criticus van president Vladimir Poetin kreeg onlangs ook al 3,5 jaar in een strafkolonie opgelegd in een afzonderlijke strafzaak. Die straf waarvan hij nog twee jaar en acht maanden moet uitzitten, werd eerder zaterdag bevestigd, al trok de rechter er zes weken vanaf die Navalny al doorbracht onder huisarrest.

Navalny had nagelaten zich te melden bij de Russische autoriteiten terwijl hij voorwaardelijk vrij was. Hij herstelde toen hij zich had moeten melden in Duitsland nadat hij was vergiftigd met een zenuwgif. Zijn arrestatie in Rusland op 17 januari heeft geleid tot grootschalige straatprotesten en internationale kritiek.

Navalny ontpopte zich de afgelopen jaren tot luis in de pels van de Russische elite. De politicus noemt zijn vervolging politiek gemotiveerd en zegt dat de autoriteiten achter zijn recente vergiftiging zitten. Het Kremlin heeft eerder gesuggereerd dat Navalny banden heeft met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en wordt gebruikt om Rusland te destabiliseren.