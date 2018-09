Russische oppositieleider Navalny meteen na vrijlating weer de cel in

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny moet opnieuw naar de gevangenis, nadat hij maandag net was vrijgelaten. Een rechtbank in Moskou veroordeelde Navalny tot 20 dagen cel wegens het oproepen tot een demonstratie waarbij het tot botsingen met de politie kwam.

Aleksej Navalny in de rechtbank op 24 september. Foto REUTERS

Navalny had net dertig dagen vastgezeten wegens het in januari organiseren van een betoging, waarvoor de Russische autoriteiten geen toestemming hadden gegeven. Maar hij werd vrijwel meteen na zijn vrijlating weer opgepakt en vastgezet in verband met een reeks demonstraties op 9 september tegen de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. In tal van Russische steden gingen duizenden mensen de straat op om tegen de maatregel te protesteren.

Populariteit Poetin krijgt knauw

Die verhoging van de pensioenleeftijd is heel slecht gevallen bij veel Russen en heeft de populariteit van president Poetin een flinke knauw gegeven. Dat is volgens de oppositie ook de reden dat de autoriteiten Navalny opnieuw aanpakken. Zij wijzen erop dat hij zelf in de gevangenis zat op het moment van de demonstratie, maar volgens de autoriteiten had Navalny zijn oproep al eerder gedaan.

Het is de zoveelste keer dat Navalny een administratieve straf krijgt opgelegd. Vorig jaar zat hij bij elkaar ook ruim twee maanden in de gevangenis wegens het organiseren van betogingen waarvoor geen toestemming was.

De oppositieleider wilde eerder dit jaar aan de presidentsverkiezingen meedoen als tegenkandidaat voor Poetin, maar hij mocht niet meedoen omdat er nog steeds een voorwaardelijke straf tegen hem liep wegens fraude. Volgens Navalny was die veroordeling politiek gemotiveerd.

Onthullingen over corruptie

Navalny heeft zich ook impopulair gemaakt bij de autoriteiten met zijn onthullingen over corruptie in de regering. Vorig jaar nagelde hij premier Dmitri Medvedev aan de schandpaal na een onderzoek naar diens bezittingen. Daaruit bleek dat Medvedev de beschikking had over een heel netwerk van villa's die op papier op naam stonden van charitatieve organisaties.

Vorige maand wekte Navalny nog de ergernis van Viktor Zolotov, het hoofd van de Rosgvardija, de Nationale Garde. Volgens Navalny zou de leiding van de 400 duizend man sterke veiligheidstroepen zich verrijken door het personeel af te schepen met goedkoop materieel en de rest van het geld in eigen zak te steken.

Die beschuldiging lokte een woedende reactie uit van Zolotov, een voormalige lijfwacht van president Poetin. Op YouTube-kanaal van de Nationale Garde daagde Zolotov Navalny uit tot een duel. ‘Niemand heeft jou ooit het pak slaag gegeven dat jij verdient, zo hard dat je het tot in je lever voelt,’ zei de in uniform gestoken chef van de Nationale Garde. ‘Ik verzeker je dat ik in enkele minuten een lekkere, malse biefstuk van je zal maken.’

Het Kremlin zei dat het niets met het dreigement van Zolotov te maken had, maar weigerde hem te veroordelen. Poetins woordvoerder Dmitri Peskov liet het erbij dat er ‘verschillende manieren zijn om te reageren op schandalige laster’.