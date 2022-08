Russische oppositieleider Navalny in isolatiecel na poging vakbond op te richten voor gevangenen

Aleksej Navalny woont vanuit de gevangenis in Pokrov online een hoorzitting bij van een rechtbank in Moskou, in mei dit jaar. Beeld Reuters

De gevangen oppositieleider meldde een paar dagen geleden dat hij een vakbond had opgericht om op te komen voor de rechten van de gevangenen die dwangarbeid moeten verrichten in de strafkampen, die hij vergeleek met de strafkampen van de Sovjet-Unie. ‘Het Kremlin wil dat zijn goelag uit monddode slaven bestaat’, zei hij in een bericht dat door zijn advocaten of familieleden op Twitter werd geplaatst.

Volgens Navalny kreeg hij van de kampleiding meteen de waarschuwing dat zijn oproep ontoelaatbaar was. ‘De vakbondsstrijd is nooit makkelijk, zeker niet in de gevangenis. Maar de weg naar de isolatiecel was korter dan ik dacht’. Als argument voor zijn eenzame opsluiting voerde de kampleiding aan dat op beelden te zien was dat hij bij het werk vaak het bovenste knoopje van zijn uniform los had.

Voorlopig heeft hij drie dagen isolatie gekregen, maar met de waarschuwing dat het mogelijk permanent eenzame opsluiting zal worden als hij zijn gedrag niet verandert. In de isolatieafdeling mag hij geen bezoek ontvangen, zelfs niet van zijn advocaten of familieleden. Die laatsten mogen hem onder normale omstandigheden één keer in de vier maanden een bezoek brengen.

Vergiftigd in Berlijn

Navalny zit al sinds januari vorig jaar vast, toen hij in Moskou terugkeerde uit Berlijn waar hij maandenlang verpleegd werd na een poging van de Russische geheime dienst om hem te vergiftigen. Hij werd meteen veroordeeld tot het uitzitten van een voorwaardelijke celstraf, omdat hij zich niet gehouden zou hebben aan de plicht zich iedere week te melden bij de politie.

Later kwamen daar nog negen jaar bij, zogenaamd omdat hij met het geld van donoren van zijn anticorruptie-organisatie zou hebben gefraudeerd. Ook zou hij een oorlogsveteraan en een rechter hebben beledigd. Die straf moet hij in IK-6 uitzitten, een strafkamp in Melechovo dat berucht is om zijn martelpraktijken.

In het voorgaande strafkamp werd hij ’s nachts om het uur gewekt, zogenaamd om te controleren of hij niet was ontsnapt. In het huidige kamp hebben de autoriteiten een nieuwe marteling bedacht om te proberen zijn wil te breken. De isolatiecel is volgens Navalny een ‘betonnen hondenhok’ van 2,5 bij 3 meter, waar het benauwd en vochtig is. Het stalen bed waarop hij slaapt, wordt van buitenaf opgeklapt zodra hij ’s ochtends om vijf uur is gewekt. De rest van de dag moet hij het doen met een metalen stoeltje en tafeltje. Eens per dag mag hij een uurtje ‘wandelen’ in een belendende cel, waar geen dak op zit.