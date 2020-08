Russische oppositieleider Navalny in coma na vergiftiging

Navalny (midden) in februari van dit jaar. Eerder werd hij onder meer aangevallen met een bijtende vloeistof, in elkaar geslagen en gevangen genomen. Beeld Reuters

Navalny werd donderdagochtend onwel tijdens een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Omsk, waar Navalny met spoed is opgenomen in het ziekenhuis.

Zijn woordvoerder Kira Jarmisj denkt dat hij opzettelijk vergiftigd is. Iemand zou iets in zijn thee gestopt hebben. ‘Het is het enige dat hij ’s ochtends gedronken heeft. Artsen zeggen dat het gif sneller opgenomen is door de hete vloeistof.’

Ook de hoofdarts van het ziekenhuis in Omsk zei donderdagochtend tegen staatspersbureau Tass dat Navalny opgenomen is met een vergiftiging. Kort daarna arriveerden politieagenten in het ziekenhuis en verklaarde de arts dat ‘natuurlijke vergiftiging’ ook mogelijk is.

Pijn

Medepassagier Pavel Lebedev fotografeerde het moment waarop Navalny de mogelijk vergiftigde thee dronk op het vliegveld. Even later in het vliegtuig ‘schreeuwde Navalny het uit van de pijn’ aldus Lebedev.

Navalny zou in Tomsk geweest zijn om informatie te verzamelen voor een nieuw corruptieonderzoek. Zijn onderzoeken naar de bezittingen van mensen in en rondom het Kremlin zijn razend populair in Rusland. Zijn video’s zijn na publicatie vrijwel altijd de meest bekeken video’s op het Russische YouTube en trekken tientallen miljoenen kijkers.

Ze maken de Russische machthebbers vaak woedend. ‘Ik spuug op je, Aleksej’, reageerde Kremlin-oligarch Alisjer Oesmanov na een van Navalny’s video’s.

Navalny weet dat hij zijn leven waagt met zijn oppositieactiviteiten. Zijn collega Boris Nemtsov werd in 2015 op de brug voor het Kremlin doodgeschoten. Anderen zijn vergiftigd, mishandeld en opgesloten. Zelf is Navalny een keer eerder vergiftigd en talloze keren aangevallen, maar nooit was de situatie levensbedreigend.

Dit overkwam Navalny eerder Vergiftigd in de gevangenis. Hij werd in 2019 met een sterk opgezwollen gezicht en rode plekken naar het ziekenhuis overgebracht. De autoriteiten hielden het op een allergische reactie. Aangevallen met groene, bijtende vloeistof. Dit overkomt Russische oppositieleden vaker. Na zo’n aanval in 2017 moest Navalny een oogoperatie ondergaan om zijn zicht terug te krijgen. Opgesloten. Navalny wordt te pas en te onpas opgesloten, meestal wegens de organisatie van demonstraties zonder toestemming – die geven de autoriteiten vrijwel nooit. In totaal zat hij ongeveer een jaar vast en nog bijna een jaar in huisarrest. Zijn broer Oleg werd 3,5 jaar opgesloten in een strafkolonie. In elkaar geslagen. Dat is vaak gebeurd. In 2016 werden hij en zijn medewerkers belaagd door een groep Kozakken, een nationalistische groepering die zichzelf inzet als knokploeg voor president Poetin. Bankrekeningen afgesloten. De autoriteiten blokkeerden dit jaar de bankrekeningen van hem, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn medewerkers en zijn gepensioneerde ouders. De jeugdrekening van zijn 11-jarige zoontje werd geplunderd: er stond 406 euro op, dat bedrag is spoorloos verdwenen. Veroordeeld. De veroordelingen van Navalny, zijn medewerkers en zijn organisatie zijn niet te tellen. De zwaarste veroordeling was een voorwaardelijke celstraf van 5 jaar wegens ‘verduistering’ van een partij hout. Door die straf mag hij niet meedoen aan verkiezingen.