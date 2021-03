Russische oppositieleider Navalny geeft teken van leven uit strafkamp

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Алексей Навальный (@navalny) op 15 Mar 2021 om 12:56 PDT

‘Het Russische gevangenissysteem heeft me verrast’, schrijft Navalny. ‘Ik had geen idee dat ze op 100 kilometer van Moskou een concentratiekamp neer konden zetten.’ Navalny bevindt zich in strafkamp 2 bij Pokrov, in de oblast (provincie) Vladimir, ten oosten van de hoofdstad Moskou.

Het kamp is berucht vanwege de slechte omstandigheden. Toch heeft Navalny nog geen tekenen van geweld gezien, schrijft hij. Wel doet het gevangenisregime, met constante surveillance en nachtelijke controles, denken aan George Orwells roman 1984, aldus de dissident. ‘Ik ben een vluchtrisico, weet je nog?’ schrijft hij enigszins schamper.

Navalny werd in september vorig jaar vergiftigd door de Russische geheime dienst FSB tijdens een campagnetocht in het Siberische Tomsk. Nadat hij in het vliegtuig onwel werd, maakte de piloot een noodlanding in Omsk. Daar werd Navalny opgenomen in het ziekenhuis. Achteraf bleek dat zijn leven te hebben gered. Vanuit Omsk werd hij vervoerd naar het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Daar herstelde hij enkele maanden. In januari keerde hij terug naar Rusland, waar hij werd opgepakt en veroordeeld tot 2,5 jaar strafkamp.

Kort na zijn terugkeer in Rusland publiceerde Navalny op YouTube een film waar hij al die tijd aan had gewerkt. In Een paleis voor Poetin onthult hij een netwerk van corruptie rondom de Russische president en een paleis dat hij voor omgerekend een miljard euro op de Krim zou laten bouwen.