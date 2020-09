Russische oppositie boekt overwinningen in grote steden bij lokale verkiezingen

Een vrouw bekijkt de kandidatenlijst voor ze haar stem gaat uitbrengen. Beeld EPA

In Ruslands studentenstad Tomsk verloor Poetins partij haar meerderheid in de gemeenteraad. Ook in Novosibirsk, de derde stad van het land, leed Poetins partij grote verliezen, al laat de bekendmaking van de definitieve uitslag op zich wachten. Het uitstel wijst er volgens de oppositie op dat kiescommissies de resultaten bijwerken in het voordeel van de Kremlin-partij.

De uitslagen zijn een opsteker voor Poetins tegenstanders na de moordaanslag op hun leider. De oppositie denkt dat de vergiftiging van Navalny voor veel Russen een extra motivatie was om tegen Poetins partij te stemmen. Tomsk en Novosibirsk zijn de twee steden die Navalny bezocht voor hij werd vergiftigd op de terugweg naar Moskou.

‘Ik denk dat jullie begrijpen hoe belangrijk het was om te winnen na alles wat er in Tomsk is gebeurd’, schreef oppositiekandidaat Ksenia Fadejeva op Facebook na haar overwinning in de stad waar Navalny werd vergiftigd – laboratoria in Zweden en Frankrijk bevestigden maandag de conclusie van een Duits laboratorium dat Navalny aangevallen is met het dodelijke zenuwgif novitsjok. Fadejeva is een van de weinige kandidaten die onder de vlag van Navalny’s partij mochten deelnemen aan de verkiezingen.

Een oudere vrouw brengt haar stem uit in Tomsk. Beeld REUTERS

Machtsmonopolie

Op andere plekken ging Navalny’s team achter kandidaten staan van de ‘systeemoppositie’, zoals communisten en nationalisten die Poetins presidentschap gedogen en daarom mogen meedoen. Door Russen op te roepen op die kandidaten te stemmen, wilden Navalny’s medestanders het machtsmonopolie van Poetins partij doorbreken. Die tactiek – Slim Stemmen genaamd – had zondag wisselend succes.

Zo bleef Poetins partij zondag eenvoudig overeind op provinciaal niveau. In de meeste van de twintig provincies die gouverneursverkiezingen hielden, wonnen kandidaten van Poetins partij met ongeveer 80 procent van de stemmen.

Eerlijk waren de verkiezingen allerminst. De onafhankelijke waarnemersorganisatie Golos spreekt van een recordaantal overtredingen. Waarnemers werden op verschillende plekken niet toegelaten tot stemlokalen, oppositiekandidaten mochten vaak niet meedoen en werknemers van staatsbedrijven kregen de opdracht om op Poetins partij te stemmen. Ook zeggen waarnemers dat kandidaten geld beloofden aan kiezers: 300 roebel voor een stem in de provincie Koergan (3,38 euro). Op radiostation Echo van Moskou verklaarde een waarnemer verkiezingen in Rusland dood.

Maar de uitslagen laten zien dat verkiezingen op sommige plekken nog een gelegenheid voor de oppositie zijn om Poetins partij te verslaan, ondanks de ongelijke kansen. Navalny’s team wil Slim Stemmen volgend jaar inzetten bij parlementsverkiezingen. Neemt de fraude toe, dan neemt de ontevredenheid onder de bevolking ook toe, redeneert de oppositie. Met als uiteindelijk gevolg, volgens Navalny’s bondgenoot Leonid Volkov: een volksopstand zoals die in buurland Belarus tegen dictator Loekasjenko.