Russische oligarch Oyf verkoopt Vitesse • Zelenski: Europa moet meer voor ons doen

• Opnieuw bombardementen in verschillende steden. De luchthavens in Loetsk en Ivano-Frankivsk zijn volgens Moskou buiten werking gesteld.

• Situatie in Marioepol nog steeds kritiek, leveringen met hulpgoederen onzeker

• Overheid neemt thuisopvang van Oekraïense vluchtelingen over

• Poetin ziet enige vooruitgang in gesprekken met Oekraïne, Zelenski zegt dat Oekraïne strategisch keerpunt in oorlog heeft bereikt