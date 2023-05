Russische olie vloeit rijkelijk naar India, dat profiteert van westerse sancties

Vrachtwagens wachten op hun lading bij de Guwahati-raffinaderij in India. Beeld AFP

Met sancties tegen Russische fossiele brandstoffen, waaronder olie, proberen westerse landen al ruim een jaar de oorlogskas van het Kremlin te raken. De olie- en gasindustrie is immers de kurk waar de Russische economie op drijft. Het wegvallen van de vraag uit met name Europa is daarom pijnlijk, maar lijkt Rusland grotendeels te compenseren met meer export naar landen als India en China.

Tussen april 2022 en maart 2023 haalde India bijvoorbeeld 19,3 procent van zijn olie uit Rusland, zo blijkt uit cijfers van de Bank of Baroda, een grote Indiase staatsbank. Een jaar eerder was dat nog maar 2 procent. Rusland is daarmee na Irak de belangrijkste olieleverancier voor India geworden.

De olie uit Rusland was gemiddeld 13 procent goedkoper dan die uit andere landen, terwijl Russische olie voorheen juist relatief duur was voor India. De bank schat dat die korting het land in totaal zo’n 5 miljard dollar (4,6 miljard euro) heeft gescheeld. ‘Een substantieel bedrag’, zegt Lucia van Geuns, energie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS).

Westerse landen hebben er tevergeefs bij India op aangedrongen om sancties in te voeren tegen de Russische fossiele industrie. Het land heeft ook de invasie van Oekraïne niet expliciet veroordeeld. Voor India, een land dat het grootste deel van zijn brandstoffen moet importeren en miljoenen inwoners heeft die onder de armoedegrens leven, is de korting op Russische olie een aantrekkelijk aanbod.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Bovendien heeft Europa sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, op 24 februari 2022, zes keer zo veel energie uit Rusland geïmporteerd dan India, benadrukte de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar begin januari in een interview. De Europese Unie weert Russische olietankers pas sinds december, hoewel veel lidstaten hun importen uit Rusland voor die tijd al wel hadden afgebouwd.

Comfortabel

‘Europa is erin geslaagd om zijn import op comfortabele wijze te verminderen’, aldus Jaishankar. ‘Als het een principekwestie was, waarom heeft Europa dan niet op 25 februari de energie uit Moskou afgesloten?’

India is niet het enige land dat flink meer olie uit Rusland is gaan importeren. In het eerste kwartaal van 2023 importeerde China zo’n twee miljoen vaten per dag, een derde meer dan een jaar eerder. Daarmee nam Rusland de plaats van Saoedi-Arabië in als de belangrijkste olieleverancier van China. In maart waren India en China samen goed voor 91 procent van de export van ruwe olie uit Rusland.

India houdt zich niet aan de voorwaarden van het prijsplafond dat de G7 in december invoerde. ‘India vaart zijn eigen koers’, ziet ook energie-expert Van Geuns. ‘Ze gaan vrij opportunistisch te werk.’

Niet alleen binnenlands gebruik

De olie die India uit Rusland importeert is niet alleen voor binnenlands gebruik. ‘Raffinaderijen zien ook hun kans schoon om Russische olie wit te wassen en als bijvoorbeeld diesel door te verkopen aan Europa’, zegt Van Geuns. Zulke praktijken voorkomen is volgens haar een nagenoeg onmogelijke opgave.

Maar de conclusie dat de westerse sancties niet genoeg effect sorteren, is volgens haar onjuist. ‘Het prijsplafond van 60 dollar is doelbewust gekozen om de internationale handel niet al te veel te verstoren. Als de olieprijs wereldwijd stijgt, ben je nog verder van huis. Nu kan de Russische olie ruim vloeien, maar niet naar Europa. Landen als India en China trekken zich weinig van het prijsplafond aan, maar ze kopen wel onder de marktprijs.’

Uiteindelijk raakt dat de Russische oorlogskas. De overheidsinkomsten uit olie en gas lagen in april 64 procent lager dan een jaar eerder, zo meldde het Russische ministerie van Financiën vorige week. ‘Het doel was om de Russische inkomsten te raken’, zegt Van Geuns. ‘Dat lukt wel degelijk.’