Russische minister Lavrov lanceert ongekend harde aanval op regering-Trump

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft vrijdag in een toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een keiharde aanval gelanceerd op het buitenlandse beleid van de regering-Trump. Lavrov zei dat de Amerikaanse regering de internationale orde in gevaar brengt met haar ‘oorlogszuchtige’ unilaterale aanpak.

Sergej Lavrov spreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Foto EPA

De Russische minister leverde felle kritiek op wat hij de voortdurende pogingen van de regering-Trump noemde om het mechanisme voor een vredesregeling tussen Israel en de Palestijnen te ondermijnen. Daarbij verwees hij naar het besluit de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen. Hij hekelde ook Trumps besluit zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs en het nucleaire akkoord met Iran. Ook beschuldigde hij Trump ervan dat hij de internationale handel in gevaar brengt met zijn aanvallen op de Wereldhandelsorganisatie WTO.

Lavrov beschuldigde de Amerikaanse regering ervan dat zij ‘politieke chantage, economische druk en bruut geweld’ gebruikt om haar zin te krijgen op het wereldtoneel. Lavrovs toon was ongekend hard, al noemde hij Trump niet bij naam. De toespraak van de minister duidt erop dat Rusland de hoop begint op te geven dat er met Trump beter zaken vallen te doen dan met zijn voorganger Obama.

Poetin

Afgelopen juli klonk Trump nog vol lof over president Poetin na een topontmoeting met de Russische president in Helsinki. Volgens hem was de bijeenkomst een doorslaand succes. Trump liet ook doorschemeren dat hij meer geloof hechtte aan de ontkenningen van Poetin dan de conclusies van zijn eigen inlichtingendiensten dat Rusland in 2016 de Amerikaanse verkiezingen had geprobeerd te beïnvloeden. Dat kwam hem thuis op een storm van kritiek te staan.

Sindsdien zijn de betrekkingen tussen Rusland en de Verenigde Staten alleen maar achteruitgegaan, ondanks de voorspelling van Trump dat de sfeer na de Helsinki-top aanzienlijk zou opklaren.

Lavrovs aanval leek ook bedoeld om de Europese landen te paaien. Die maken zich steeds meer zorgen over de eenzijdige aanpak die Trump propageert. In zijn rede voor de VN liet Trump eerder deze week zijn afkeer van allerlei multilaterale organisaties duidelijk merken en hield hij de VN-landen voor dat de wereld er het meest bij gediend is als ieder land voor zijn eigen belangen opkomt. In plaats van de ideologie van het globalisme, kiest Amerika voor de ideologie van het patriottisme, zei Trump.

Net als Rusland steunen de Europese landen nog steeds het klimaatakkoord van Parijs en het akkoord met Iran, waarbij Teheran beloofde de verrijking van uranium stil te leggen in ruil voor het opheffen van de economische sancties.

Lavrov leverde ook kritiek op de NAVO die volgens hem bezig is een nieuwe confrontatie uit te lokken in de Balkan door de landen in die regio binnen te halen in het bondgenootschap. Rusland is fel tegen die ontwikkeling. De Montenegrijnse autoriteiten beschuldigen Rusland ervan dat het in 2016 achter een mislukt plan voor een staatsgreep in Montenegro zat. Daarmee zou Rusland een Moskou-gezinde regering in het zadel willen helpen om de toetreding van het land tot de NAVO te saboteren.