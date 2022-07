Russische minister Lavrov dreigt: invasie Oekraïne blijft niet beperkt tot Donbas

Een Russische soldaat in een veld met graan in de buurt van Melitopol in het zuiden van Oekraïne. Beeld AP

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, dreigde woensdag dat de veroveringsdoelen van Moskou zich niet zullen beperken tot de Donbasregio in Oost-Oekraïne als de Amerikanen nog zwaardere Himars-raketsystemen leveren aan Oekraïne dan ze nu doen. Rusland heeft het grootste deel van de Donbas veroverd, maar heeft grote moeite om het laatste deel van de regio in te nemen. Hoeveel territorium Rusland daarna wil veroveren, laat Lavrov in het midden.

Het Kremlin zei eerder alleen gebied te willen veroveren voor de ‘Loehansk Volksrepubliek’ en de ‘Donetsk Volksrepubliek’. Sommige analisten hielden er de afgelopen weken rekening mee dat het Russische leger zijn opmars stopt na de verovering van de twee regio’s.

De invasie van Oekraïne blijkt een hoge tol te eisen van de Russische troepen, zowel qua doden als qua slagvaardigheid. Bij de verovering van de Donbassteden Severodonetsk en Lysytsjansk verloor Rusland veel troepen en materieel, zo stellen Oekraïne en westerse landen. De mogelijke verovering van de gehele Donbas zal het Russische leger uitputten, verwachten analisten.

Himars-raketsystemen

Bovendien lopen de Russische troepen tegen een nieuw probleem aan: het nauwkeurige Himars-raketsysteem. Twaalf van deze raketwerpers op wielen zijn een maand geleden door de Verenigde Staten geleverd aan Oekraïne. Ze hebben een bereik van zo’n 70 kilometer, waardoor Oekraïne munitiedepots, commandoposten en andere vitale logistieke locaties ver achter de linies kan raken. Twaalf stuks zijn niet genoeg voor Oekraïne om de oorlog te winnen, maar ze zijn een doorn in het oog van de Russen.

Niet verbazingwekkend dus, dat de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe maandag zijn troepen in de Donbas beval om die systemen aan te pakken: ‘Vernietig, met grote prioriteit, de langeafstandsraketten en artillerie die door de Oekraïense troepen worden ingezet’.

Op woensdag, vlak na de aankondiging van Lavrov, maakte de Amerikaanse Defensieminister Lloyd Austin bekend dat er nog eens vier Himars-systemen zullen worden geleverd. Maar de echte risico’s voor Rusland liggen bij wapens met een nog groter bereik: Himars-systemen met een bereik van 300 kilometer. De VS weigeren deze te leveren, uit angst voor Oekraïense bombardementen op Russisch grondgebied.