Russische miljardair Abramovitsj verruilt Londen voor Tel Aviv na problemen met Brits visum

Roman Abramovitsj, de Russische miljardair en eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea, heeft besloten zich in Israël te vestigen na problemen met zijn Britse visum. Volgens een woordvoerder van de Israëlische regering heeft Abramovitsj maandag de Israëlische nationaliteit gekregen en gaat hij zich in Tel Aviv vestigen.

Abramovitsj heeft al weken problemen zijn visum voor Groot-Brittannië te verlengen. Tot voor kort was dat geen probleem, maar sinds het conflict met Rusland over de vergiftiging van de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter heeft Londen de visumregels verscherpt. Skripal en zijn dochter Joelia werden begin maart vergiftigd met een zenuwgas, novitsjok, dat volgens Londen afkomstig was uit Rusland. Beiden zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen, maar volgens hun artsen is het een wonder dat ze de aanslag hebben overleefd.

Als eigenaar van het succesvolle Chelsea genoot Abramovitsj in Groot-Brittannië een goede reputatie, maar het klimaat is drastisch veranderd sinds de aanslag op Skripal. De Russische miljardair was er als gevolg van zijn visumproblemen niet bij toen Chelsea eerder deze maand de Engelse FA Cup won.

Net als veel andere rijke Russen had Abramovitsj een tijdelijke verblijfsvergunning voor zakenlieden die minimaal twee miljoen pond in de Britse economie investeren. Op aandringen van het parlement is de regering begonnen de mensen die van die regeling gebruik willen maken nog eens onder de loep te nemen. In een rapport met de titel ‘Het goud van Moskou: Russische corruptie in het Verenigd Koninkrijk’ uitte de buitenlandcommissie van het parlement kritiek op de lakse houding van de regering tegenover schimmige geldstromen vanuit Rusland.

Nauwe banden met Poetin

Het lijkt erop dat Abramovitsj het slachtoffer is geworden van zijn nauwe banden met de Russische president Poetin. De Russische oligarch was een van de mensen die Poetin eind jaren negentig bij de toenmalige president Boris Jeltsin voordroegen als mogelijke opvolger. Volgens zijn vroegere zakenpartner Boris Berezovski, die na het aantreden van Poetin uitweek naar Londen, zou Abramovitsj ook een vinger in de pap hebben gehad bij de samenstelling van Poetins eerste kabinet.

Abramovitsj en de inmiddels overleden Berezovski vochten in 2012 voor een Britse rechtbank een conflict uit over de verkoop van Berezovski’s aandeel in de oliemaatschappij Sibneft. Volgens Berezovski zou Abramovitsj hem daarbij ruim drie miljard euro afhandig hebben gemaakt, maar uiteindelijk gaf de rechter Abramovitsj gelijk.

De Russische miljardair verkocht Sibneft,waarvoor hij in 1995 ongeveer 100 miljoen euro neertelde, in 2005 voor 12 miljard euro aan het Russische staatsenergiebedrijf Gazprom.

Maandag vloog Abramovitsj naar Israël om zijn nieuwe paspoort in ontvangst te nemen. Israël verleent iedereen die van Joodse afkomst is op aanvraag een Israëlische staatsburgerschap. Voordeel voor Abramovitsj is dat hij met zijn nieuwe Israëlische paspoort zonder visum naar Londen kan, waar hij een kapitaal pand bezit.