‘Russische militaire inlichtingendienst voerde cyberaanvallen uit op Spelen’

De openingsceremonie van de Winterspelen in het Olympisch Stadion van Pyeongchang, 9 februari 2018. Beeld REUTERS

Dit blijkt uit een aanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie die maandag is bekendgemaakt. Het zou volgens de Amerikaanse autoriteiten gaan om zes officieren van Eenheid 74455 van de Russische militaire inlichtingendienst GROe, ook wel bekend als het Hoofdcentrum voor Speciale Technologieën.

Volgens de aanklacht voerden de zes Russische officieren onder meer cyberaanvallen uit op het Oekraïense elektriciteitsnetwerk, op Amerikaanse bedrijven en ziekenhuizen en op het kantoor van de politieke partij van president Emmanuel Macron in de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen van 2017. In Nederland kregen onder meer de Rotterdamse haven, TNT en de politie met de aanvallen te maken.

Succes onduidelijk

De zogenaamde ‘Sandworm-team’ zou ook getracht hebben het onderzoek van de Britse politie en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens OPCW in Den Haag naar de vermoedelijke novitsjok-vergiftiging in 2018 van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Groot-Brittannië te dwarsbomen. Onduidelijk is in hoeverre alle cyberaanvallen succes hadden.

De 50 pagina’s tellende aanklacht gaat niet in op eventuele betrokkenheid van de verdachten bij de Russische bemoeienis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Wel vielen de verdachten onder dezelfde eenheid die volgens de Amerikaanse justitie email-accounts van de Democratische partij hackte.

Verstoring uitzending openingsceremonie

De aanklacht richt zich vooral op cyberaanvallen die de Russische geopolitieke belangen moesten bevorderen. Dat gold bijvoorbeeld voor de aanval op de Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea. Russische sporters zijn bij de Olympische Spelen niet meer welkom sinds het schandaal rond door de Russische staat georkestreerde doping dat in 2015 werd geopenbaard. De hackers verstoorden onder meer de uitzending van de openingsceremonie. Ook de uitgestelde Zomerspelen van 2020 in Japan zouden doelwit zijn geweest.

‘Geen land ter wereld heeft zijn cybervermogens zo kwaadaardig en onverantwoordelijk als wapen ingezet als Rusland, en daarbij moedwillig zulke ongekende nevenschade veroorzaakt. En dat alles alleen maar om uit wraakzucht kleine tactische voordeeltjes te kunnen behalen’, verklaarde maandag onderminister en generaal John Demers, de hoogste nationale veiligheidsbaas van het ministerie van Justitie in de VS.

Rusland heeft zijn betrokkenheid bij de vermeende cyberaanvallen altijd ontkend.