Russische militair in Oekraïne tot levenslang veroordeeld wegens oorlogsmisdaad

De 21-jarige Russische sergeant Vadim Shishimarin wordt door bewakers weggeleid nadat hij door een rechtbank in Kyiv is veroordeeld tot levenslang voor het doden van een Oekraïense burger. Hij is de eerste Russische oorlogsmisdadiger die in Oekraïne is berecht. Beeld Natacha Pisarenko / AP

De 21-jarige militair, tankcommandant Vadim Sjisjimarin, schoot volgens de rechtbank een ongewapende man dood in Tsjoepachivka, een dorp in het noordoosten van Oekraïne. Hij zou de 62-jarige man op 28 februari in het hoofd hebben geschoten met een machinegeweer.

Sjisjimarin gaf tijdens het proces toe dat hij de man heeft doodgeschoten en vroeg de weduwe van de Oekraïense man om vergiffenis. Hij zei dat een hogergeplaatste militair hem opdracht gaf om de man dood te schieten, omdat die aan het bellen was en de locatie van de Russische militairen zou kunnen doorgeven aan het Oekraïense leger. Sjisjimarin weigerde aanvankelijk, maar werd naar eigen zeggen gedwongen om te schieten.

De rechtbank vindt dat Sjisjimarin persoonlijk verantwoordelijk is voor de oorlogsmisdaad. De opdracht van de hogergeplaatste militair was volgens de rechtbank ‘crimineel’ en kwam bovendien niet van Sjisjimarins eigen bevelhebber. Rechter Serhij Agafonov zei geen kortere gevangenisstraf op te leggen aangezien er sprak is van ‘een misdaad tegen vrede, veiligheid, menselijkheid en de internationale rechtsorde’.

Kyiv onderzoekt duizend oorlogsmisdaden; Moskou maakt zich zorgen

Het vonnis is het begin van een lange reeks rechtszaken over mogelijke oorlogsmisdaden. De Oekraïense politie zegt duizenden potentiële oorlogsmisdaden te onderzoeken. De openbaar aanklager heeft strafzaken geopend tegen 41 Russische militairen. Tegelijkertijd loopt er een strafrechtelijk onderzoek van het Internationaal Strafhof in Den Haag naar oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Het Kremlin zegt zich zorgen te maken over de berechting van Sjisjimarin. Dmitri Peskov, de woordvoerder van president Poetin, zei maandag dat Moskou niet in staat is om Sjisjimarin te verdedigen, omdat de Russische ambassade in Kyiv is gesloten. Peskov zegt dat het Kremlin overweegt om ‘andere kanalen’ aan te boren.

Mogelijk doelt Peskov op een gevangenenruil. Oekraïne en Rusland onderhandelen al langer over een ruil. De Oekraïense regering is gebrand op de vrijlating van gevangengenomen militairen uit de Azovstal-fabriek in Marioepol. Rusland maakte de afgelopen dagen geen aanstalten om Oekraïense militairen uit de fabriek te ruilen. Maandag kondigde een pro-Russische rebellenleider in Oost-Oekraïne ‘een internationaal tribunaal’ aan dat de Oekraïeners moet berechten.

De veroordeelde militair gaat in beroep

Vlak voor het doodschieten van de ongewapende man hadden Sjisjimarin en vier andere Russische militairen een auto gestolen. Ze waren hun konvooi ontvlucht toen ze onder vuur kwamen te liggen van het Oekraïense leger. Na het doodschieten van de ongewapende man raakten ze in een vuurgevecht met Oekraïense militairen, waarbij ze gevangen werden genomen. Twee van de Russische militairen zijn vrijgekomen via een gevangenenruil.

De advocaat van Sjisjimarin, die hem is toegewezen door de Oekraïense autoriteiten, zei dat zijn cliënt niet was voorbereid op de militaire confrontatie en bloedbaden in Oekraïne. Hij heeft aangekondigd dat zijn cliënt in beroep gaat tegen het vonnis.