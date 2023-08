Russische maanmissie mislukt, lander Loena-25 neergestort op maanoppervlak

Loena-25 werd gelanceerd met een Sojoez-raket in het verre oosten van Rusland. Beeld Reuters

Loena-25 zou in een ongecontroleerde baan om de maan terecht zijn gekomen. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. Een interdepartementale commissie zal onderzoeken was er mis is gegaan, aldus Roskosmos. Zaterdag maakte de organisatie al melding van een technisch probleem met Loena-25, waardoor een manoeuvre niet op de juiste manier kon worden uitgevoerd.

De missie naar de maan was een belangrijk prestigeproject voor de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos en Rusland zelf. De raket met daarop Loena-25 werd op 11 augustus gelanceerd. Het voertuig had morgen op de zuidpool van de maan moeten landen.

Ook India heeft recent een maanmissie gelanceerd, die op min of meer hetzelfde moment op dezelfde plek moest landen. Chandrayaan-3 is nog niet verloren, maar meer dan een halve eeuw na de eerste maanlanding blijkt het telkens zeer lastig om opnieuw een voertuig op de maan te krijgen. In recente jaren mislukte pogingen met voertuigen op de maan te landen van India, Israël en Japan.