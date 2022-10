Russische luchtaanvallen eisen burgerdoden en leggen Oekraïense elektriciteitsnet plat

De brandweer evacueert mensen uit een flatgebouw in Kyiv dat is geraakt bij een Russische drone-aanval. Beeld REUTERS

Raketten en drones veroorzaakten dinsdag explosies in verschillende Oekraïense steden. In de hoofdstad Kyiv werd een elektriciteitscentrale geraakt, waardoor een deel van de stad zonder elektriciteit en stromend water kwam te zitten. Bij de aanval kwamen zeker twee burgers om het leven en raakte een derde persoon gewond.

Ook in Dnipro, de derde stad van het land, en Zjytomyr, ten westen van Kyiv, raakten elektriciteitscentrales beschadigd. In de oostelijke stad Charkiv werd een industriegebied onder vuur genomen. De Russische aanvallen troffen niet alleen essentiële infrastructuur, maar ook verschillende woonwijken. Zo viel in Mykolajiv minstens een dode toen raketten een appartementencomplex vernietigden.

Sinds vorige week maandag heeft Rusland het aantal luchtaanvallen op burgerdoelen flink opgeschroefd. Het luchtalarm klinkt dagelijks in steden verspreid over het land, net als in het begin van de oorlog. In de afgelopen acht dagen werden volgens de Oekraïense minister van Infrastructuur meer dan 400 burgerdoelen geraakt, waaronder ruim 180 woningen en 45 elektriciteitscentrales. Daarbij zouden zeker 70 doden zijn gevallen.

‘Terroristische aanslagen’

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schreef op Twitter dat de ‘terroristische aanslagen’ 30 procent van alle elektriciteitscentrales in Oekraïne hebben vernietigd. In totaal zitten bijna 1200 plaatsen in verschillende Oekraïense regio’s zonder stroom. Zelensky herhaalde dat er ‘geen ruimte meer’ is voor onderhandelingen met Rusland.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 18 oktober 2022

De luchtcampagne is een reactie op de explosie op de Krimbrug, die voor Rusland en met name voor president Poetin grote symbolische waarde heeft. Het Britse ministerie van Defensie vermoedt dat de Russische verliezen in de grondoorlog ook een belangrijke rol spelen. ‘Russische troepen geven prioriteit aan het veroorzaken van psychologische terreureffecten in Oekraïne boven het bereiken van tastbare resultaten op het slagveld’, stelt ook denktank Institute for the Study of War.

Een groot deel van de aanvallen vindt plaats met kamikazedrones van Iraanse makelij. Teheran ontkent de drones te leveren, maar volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn ze gemakkelijk te herkennen. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Koeleba, kondigde dinsdag aan dat hij daarom de diplomatieke banden met Iran wil verbreken.

Meer Iraanse wapens

Volgens Oekraïne heeft Iran honderden van zulke vliegende bommen aan Rusland verkocht. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen binnen het Iraanse regime dat er nog meer drones en ook geavanceerde raketten aan Rusland zullen worden geleverd. De VS noemden de Iraans-Russische samenwerking een serieuze bedreiging en kondigden ‘praktische, agressieve’ stappen aan om de leveringen te ondermijnen.

Op dit moment weet Oekraïne ongeveer de helft van de drones te onderscheppen. Navo-chef Jens Stoltenberg beloofde dat er zo snel mogelijk meer luchtverdedigingssystemen aan komen. ‘De Navo zal de komende dagen anti-dronesystemen leveren om de specifieke dreiging van drones, waaronder die uit Iran, het hoofd te bieden’, zei hij.

De drones hebben nauwelijks effect op de situatie aan het front. De nieuwe commandant van het Russische leger Sergej Soerovikin zei op de Russische televisie dat de militaire situatie ‘gespannen’ is, met name rondom Cherson, de enige grote stad in Russische handen. Het lijkt erop dat het Oekraïense leger elk moment een offensief kan starten om Cherson te heroveren. Volgens de door Rusland aangestelde leider van de gelijknamige regio worden mensen uit enkele plaatsen geëvacueerd omdat een Oekraïense aanval aanstaande is.