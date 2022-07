Russische lhbti’ers slaat angst om het hart nu parlement draconische wet voorbereidt om ‘gezinswaarden’ te beschermen

Russische lhbti-activisten op een 1 mei-viering in Sint-Petersburg, 2018. Beeld Olga Maltseva / ANP / AFP

Het wetsvoorstel komt bovenop een omstreden wet uit 2013 die ‘propaganda voor niet-traditionele relaties’ gericht op minderjarigen strafbaar stelt. Het nieuwe wetsvoorstel gaat verder. Niet alleen gaat het verbod ook voor ‘propaganda’ onder volwassenen gelden, ook worden uitingen die neerkomen op het ‘verwerpen van de waarde van het gezin’ verboden. Als voorbeeld noemen zij het verheerlijken van relaties zonder kinderen.

Volgens de indieners van het voorstel, dat de steun heeft van onder meer de communistische partij en de ultra-rechtse LDPR, vormen dergelijke uitingen een even grote bedreiging voor de maatschappij als het ‘propageren van zelfmoord, drugs, extremisme en crimineel gedrag’.

Bevolkingsgroei

Zij wijzen erop dat het ondermijnen van de gezinswaarden een negatief effect heeft op de groei van de bevolking en de economie. ‘Gezin, moederschap en kinderen in de traditionele zin zoals die door onze voorouders is doorgegeven, vormen de waarden die de voortdurende opeenvolging der generaties en daarmee het voortbestaan van het volk van Rusland garanderen. Daarom hebben zij de bescherming van de staat nodig’, heet het in het wetsvoorstel.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kan de overheid films en websites die dergelijke ‘propaganda’ verspreiden, verbieden of voorgoed sluiten.

Het is nog niet zeker of het wetsvoorstel het in zijn oorspronkelijke vorm zal halen, maar president Poetins partij Verenigd Rusland werkt aan een soortgelijk wetsvoorstel. Daarmee staat het volgens parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin, zelf ook lid van Poetins partij, dan ook wel vast dat het verbod er dit najaar door zal komen.

Cultuuroorlog

In kringen van de oppositie worden de parlementaire initiatieven gezien als een onderdeel van de cultuuroorlog die president Poetin tegen het Westen voert. Hij beschuldigt de westerse landen ervan dat zij Rusland proberen te ondermijnen door het waarden op te dringen die vreemd zijn aan de Russische cultuur. Door het voor te stellen als een strijd voor het overleven van de Russische cultuur, hoopt het Kremlin volgens oppositiefiguren ook een extra argument te krijgen voor de oorlog tegen Oekraïne.

De pleitbezorgers van de wetsvoorstellen verzekeren dat het niet gaat om het verbieden van homoseksuele of andere 'niet-traditionele’ relaties. Ook mag de maatregel niet worden uitgelegd als vrijbrief voor discriminatie. Maar in de lhbti-gemeenschap wordt daar weinig geloof aan gehecht. Volgens hen is het klimaat voor lhbti’ers de laatste jaren steeds vijandiger geworden en zal de nieuwe wet de discriminatie alleen maar verergeren.

‘Buitenlands agent’

Tal van actiegroepen die opkomen voor de lhbti-gemeenschap zijn door de autoriteiten tot ‘buitenlands agent’ verklaard, waardoor het uiterst moeilijk en riskant is de activiteiten voort te zetten. Lhbti’ers klagen ook dat zij vaak last hebben van discriminatie als ze werk zoeken. En de politie doet vaak weinig moeite om misdrijven tegen hen te onderzoeken.

Steeds meer lhbti-activisten zijn de afgelopen tijd uitgeweken naar het buitenland uit vrees dat zij anders het slachtoffer zullen worden van de antiwesterse sfeer die de autoriteiten proberen op te kloppen. Die stroom zal volgens de lhbti-gemeenschap nog verder aanzwellen als de Doema, het Russische parlement, de nieuwe wet aanneemt.