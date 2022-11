Russische leger zegt Oekraïense stad Cherson te verlaten

De rivier de Dnipro in mei, met op de westoever de stad Cherson. Beeld AFP

Het verliezen van Cherson wordt beschouwd als een zware slag voor de Russische president Vladimir Poetin. Anderhalve maand geleden ondertekende hij nog de documenten waarmee Rusland de gelijknamige regio, samen met drie andere Oekraïense provincies, annexeerde. Cherson was begin maart de eerste regionale hoofdstad die na het begin van de invasie in Russische handen viel.

Woensdag riep de Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, zijn soldaten officieel op om zich terug te trekken van de westelijke oever van de rivier de Dnipro. De stad Cherson ligt volledig aan die kant van de rivier. Door het succesvolle Oekraïense tegenoffensief zou het onmogelijk zijn geworden om het Russische leger in Cherson te bevoorraden.

Nieuwe verdedigingslinie

Aan de oostkant van de Dnipro zal het Russische leger een nieuwe verdedigingslinie optrekken. Generaal Sergej Soerovikin, die sinds een maand het gezag voert over de in Oekraïne vechtende Russen, noemde de beslissing tot terugtrekking op televisie ‘niet gemakkelijk’, maar volgens hem redt het ‘de levens van onze soldaten’.

Eind augustus begon het Oekraïense leger aan een groot tegenoffensief in het zuiden van het land. Het ultieme doel daarvan leek de herovering van Cherson, dat vanwege zijn ligging aan de monding van de Dnipro in de Zwarte Zee grote strategisch waarde heeft, maar het offensief leidde Rusland ook af van de voorbereidingen voor een tegenaanval bij Charkiv, in het noordoosten van Oekraïne. Via een verhitte strijd en een manoeuvre-oorlog op de grond won Oekraïne langzaamaan steeds meer terrein. Het precieze verloop van de strijd was echter lastig te volgen, omdat berichten van het front maar sporadisch de buitenwereld bereikten.

De eerste tekenen dat Rusland Cherson mogelijk op zou geven, kwamen vorige maand, toen Rusland tienduizenden inwoners begon over te brengen naar door Rusland bezette gebieden. Voor de oorlog had Cherson bijna 300 duizend inwoners. Hoeveel van hen zich nog in de stad bevinden, is onbekend. De laatste week verdwenen ook Russische soldaten meer en meer uit het straatbeeld van de stad.

Een val

De Oekraïense autoriteiten vreesden juist dat de Russen een val probeerden op te zetten. Ook woensdag durfde Oekraïne nog niet te juichen. ‘Totdat de Oekraïense vlag boven Cherson wappert, heeft het geen zin om over een Russische terugtrekking te praten’, zei presidentieel adviseur Mychajlo Podoljak tegenover persbureau Reuters.

Een paar uur voordat Sjojgoe de terugtrekking wereldkundig maakte, bleek de door Rusland aangestelde vicegouverneur van Cherson onder onduidelijke omstandigheden om het leven te zijn gekomen. Russische media noemden een auto-ongeluk de reden van de dood van deze 45-jarige Kirill Stremoöesov, maar dat viel niet onafhankelijk te verifiëren. Veel door Rusland benoemde functionarissen werden de laatste maanden doelwit van aanslagen.