Russische kunstenaar gearresteerd na protest in supermarkt • ESA doet niet meer mee aan Russische maanmissies

• Het Russische oorlogsschip Moskva is geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken, mogelijk na beschietingen door Oekraïne

• De VS zou overwegen om als steunbetuiging een hoge functionaris naar Kyiv te sturen voor een bezoek

• Oekraïne zegt te onderhandelen over de vrijlating van 169 militairen die gevangen werden genomen in Tsjernobyl