Russische krijgsgevangene mogelijk geëxecuteerd door Oekraïense militairen

Een still uit de video die maandag gedeeld werd in een Russisch Telegramkanaal . Beeld Still Telegram

De video werd maandag gedeeld in een Russisch Telegramkanaal en zou gefilmd zijn in het dorp Dmytrivka, slechts een paar kilometer van Boetsja. Volgens The New York Times is te zien hoe een, ogenschijnlijk gewonde, maar nog altijd ademende Russische militair met een jas over zijn hoofd op straat ligt in een plas bloed.

‘Hij leeft nog. Film deze plunderaars. Kijk, hij leeft nog. Hij hapt naar adem’, is vervolgens te horen in het filmpje, dat schokkende beelden bevat. Dan verschijnt een soldaat in beeld die de liggende man tweemaal beschiet. Als de man op de grond ook na die twee schoten blijft bewegen, volgt een derde schot waarna de man zich niet meer verroert.

Als de camera verder beweegt, is te zien dat er nog minstens drie andere, op het oog levenloze, lichamen op straat liggen. Een van hen heeft een duidelijke hoofdwond en de handen zijn achter zijn lichaam vastgebonden.

A video posted online on Monday and verified by The Times appears to show Ukrainian soldiers killing captured Russian troops outside a village west of Kyiv on or around March 30, as the Russians were withdrawing. I'll thread some findings here: https://t.co/vZvVxMhvgP pic.twitter.com/aH94d2CLFw — Evan Hill (@evanhill) 6 april 2022

Oekraïense hinderlaag

Volgens onderzoekers van The New York Times zijn de lichamen op straat allemaal Russische militairen, mede omdat ze allemaal camouflage-uniformen en armbanden dragen die door het Russische leger worden gebruikt.

De video zou vlak na 30 maart zijn gefilmd, niet lang nadat de Russische terugtrekking rondom Kyiv was begonnen. De geëxecuteerde militairen zouden onderdeel zijn geweest van een konvooi dat op of rond die 30ste maart gevangen werd genomen, nadat zij in een Oekraïense hinderlaag waren gelopen. Over die hinderlaag twitterde het Oekraïense ministerie van Defensie een paar dagen later een video met verschillende details erin.

Dat de Russische militair die op straat ligt door een Oekraïense militair wordt geëxecuteerd, is volgens The New York Times te zien aan de Oekraïense vlaggen en blauwe armbanden die hij en zijn collega’s op hun uniform dragen. Tevens scanderen ze ‘glorie aan Oekraïne’. De krant kan zelf niet verifiëren tot welk legioen ze precies behoren. Volgens het Oekraïense nieuwskanaal Unian zouden ze deel uitmaken van het Georgische Legioen, een paramilitaire eenheid van Georgiërs die sinds 2014 onder Oekraïense vlag vechten.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba zei donderdag in een reactie op het filmpje dat het Oekraïense leger de regels van oorlogvoering respecteert. ‘Er kunnen zich geïsoleerde incidenten voordoen waarbij deze regels worden overtreden, maar die incidenten zullen zeker worden onderzocht.’