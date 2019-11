Russische krant: leden Russisch huurlingenleger martelden en onthoofdden Syrische deserteur

Beeld uit video-opnamen die Russische huurlingen volgens de oppositiekrant Novaja Gazeta maakten van het martelen en doden van een deserteur uit het leger van de Syrische president Assad. De man links werd door de krant geïdentificeerd als Stanislav D. Beeld Times.uk

Op de beelden is te zien hoe vier Russen een man in burgerkleding martelen terwijl hij op de grond ligt. Met een moker slaan ze hem op zijn handen en benen, waarna ze hem op zijn hoofd trappen. Vervolgens probeert een van hen de man met een mes te onthoofden. ‘Kom op, snij harder’, moedigt een ander hem aan. ‘Hup, breek zijn wervels. Doe het met een schep!’

Ze hakken hem ook zijn handen af, maar als een van hen aan zijn benen wil beginnen, houdt een ander hem tegen. ‘De benen moet je laten zitten, we gaan hem aan zijn benen ophangen.’ Onder gejoel en gelach hangen ze zijn onthoofde lijk ondersteboven op, gieten er benzine overheen en steken hem in brand. Op zijn buik hebben ze geschreven: ‘Voor de VDV (de Russische luchtlandingstroepen, red.) en de verkenning.’

Arabische media achterhaalden de naam van het slachtoffer: Mohammed Tacha Ismail al-Abdullah uit de stad Deir al-Zor. Hij werd opgepakt nadat hij uit het leger van president Assad was gedeserteerd.

Hoewel de vier Russen hun gezicht proberen te verbergen, is een van hen op zeker moment toch duidelijk te zien. Met behulp van een zoekprogramma wist de Novaja Gazeta hem op Vkontakte, het Russische Facebook, te vinden. Volgens de krant gaat het om Stanislav D., een vrijwilliger die bij een verkenningseenheid van Wagner diende. Dat is een huurlingenleger dat volgens Russische media in handen is van Jevgeni Prigozjin, ook wel bekend als president Poetins kok. Als cateraar van het Kremlin en het Russische leger bouwde Prigozjin een enorm zakenimperium op.

Dat de Rus voor Wagner werkte, blijkt ook uit een aanmeldingsformulier dat hij eigenhandig heeft ingevuld voor de veiligheidsdienst van het huurlingenleger, waarvan leden in Syrië meevechten aan de kant van het Syrische regeringsleger. In het formulier schrijft hij dat hij in het Russische leger heeft gediend en dat hij zich aanmeldt bij Wagner om ‘de belangen van de Russische Federatie in het buitenland te dienen’.

President Poetin inspecteert een gerecht dat zijn favoriete kok, Jevgeni Prigozjin, hem opdient. Prigozjin bouwde met steun van Poetin een enorm zakenimperium op. Hij zou ook de man zijn achter het huurlingenleger Wagner, dat in Syrië aan de kant van de troepen van president Assad vecht in ruil voor belangen in de Syrische olie-industrie. Beeld AP

Volgens Arabische media zijn de videobeelden gemaakt bij het al-Shair-olieveld bij de stad Homs. Ook hier duikt de naam van Poetins kok weer op: Syrië gaf Prigozjins bedrijf Evro Polis in 2017 een belang in de exploitatie van het olieveld, kennelijk als dank voor het verdrijven van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) uit het gebied. Achter Evro Polis gaat volgens de Russische media het huurlingenleger Wagner schuil.

Eind 2016 zouden de Syrische autoriteiten volgens de onafhankelijke nieuwssite Fontanka uit Sint-Petersburg een contract met Evro Polis hebben gesloten. Daarin beloofden zij het Russische bedrijf 25 procent van de opbrengst van olievelden die het op IS en de Syrische rebellen wist te veroveren voor het bewind van Assad.

Wagner was ook actief in de oorlog in Oekraïne, waar de huurlingen meevochten aan de kant van de pro-Russische rebellen. Het huurlingenleger opereert tevens in Libië, waar het de krijgsheer Khalifa Haftar steunt. Diens troepen hebben inmiddels een groot deel van het land in handen gekregen.