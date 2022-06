Russische keten opent winkel in Belgisch dorp: ‘Poetin zit hier toch niet achter de kassa’ 

Het Belgische dorpje Opwijk heeft, tot ongenoegen van de burgemeester, de Russische prijsvechter Mere een vergunning moeten geven. Beeld Rebecca Fertinel

Teleurgesteld duwt Sita Madoieva haar boodschappenkarretje langs de knalrode pallets. ‘Dat het er zo troosteloos uitziet, had ik wel verwacht van een Russische prijsvechter’, zegt ze monter. ‘Maar het aanbod valt me tegen.’

Wie een voet zet over de drempel van Mere, een gloednieuwe supermarkt in het Vlaamse dorpje Opwijk, zou zomaar kunnen denken in een magazijn te zijn beland. In een grote hal staan producten in kartonnen dozen op pallets gestapeld, er klinkt geen muziek en er loopt geen personeel rond. Goedkoop is het echter wel, zegt Madoieva waarderend. En dat het een Russische winkel is, kan haar niet schelen. ‘Een bedrijf kan toch niet verantwoordelijk worden gehouden voor de oorlog?’

Toch stond Inez De Coninck, de burgemeester van Opwijk, niet te juichen toen de Russische keten vorige week haar eerste Belgische filiaal in haar gemeente opende. ‘De timing is hoogst ongelukkig’, zegt ze aan de telefoon. ‘Rusland voert oorlog in Oekraïne, er is een boycot tegen Rusland en we hebben Oekraïense vluchtelingen in het land. Dat is geen moment om een Russische supermarkt te openen. Ik heb mijn best gedaan dat tegen te houden.’

Twee Siberische broers

Mere is een discountketen van de Siberische broers Sergej en Andrej Shnayder die in 2009 de eerste vestigingen openden in Rusland, Belarus en Kazachstan, en die nu met 25 duizend winkels actief is in negen landen. Het is de bedoeling om in totaal tien filialen in België te openen, en iets meer dan een jaar geleden heeft het bedrijf een vergunning aangevraagd in Opwijk. Ook al zat De Coninck niet te wachten op een prijsvechter in haar gemeente, er was geen enkele reden om die te weigeren. Door allerlei omstandigheden is de zaak toen niet direct gestart, maar in april hoorde de burgemeester dat ze eindelijk zo ver waren.

De producten staan in kartonnen dozen op pallets gestapeld. Beeld Rebecca Fertinel

‘Ik vroeg me af of dat nu wel kon’, vertelt De Coninck. ‘Valt deze supermarkt niet onder de sancties? Bovendien maakte ik me zorgen over de openbare orde; er zouden weleens acties of demonstraties kunnen komen. De goedkeuring van de brandweer, een papiertje dat een winkel nodig heeft om open te kunnen, heb ik daarom twee maanden op mijn bureau laten liggen. Helaas kreeg ik te horen dat deze zaak niet onder de sancties valt en kon ik het niet langer tegenhouden.’

En dus loopt een ouder echtpaar nu te neuzen tussen de blikken gecondenseerde melk en de pakken diepvrieszalm (zeven euro voor een kilo). ‘We hoopten eigenlijk Russische producten te vinden’, vertelt de vrouw die haar naam niet in de krant wil hebben. ‘Kaviaar of zo. Maar dat soort dingen hebben ze helaas niet.’

Even puzzelen

Er ligt wel veel diepgevroren kip en kalkoen (500 gram kalkoenworstjes voor 1,87 euro), er zijn conserven, wasmiddelen en drogisterijartikelen met ook bekende merknamen als Dove, Always, Pampers en Sanex. Bij sommige producten is het even puzzelen: op de verpakking staat het cyrillische schrift, in het Nederlands staan de ingrediënten met heel kleine lettertjes vermeld op een sticker. De prijs is laag: Mere staat zich erop voor 10 tot 20 procent goedkoper te zijn dan de Duitse supermarktrivalen Lidl en Aldi. ‘Heel aantrekkelijk’, knikt het echtpaar.

Klanten rekenen af bij de kassa van de Russische prijsvechter. Beeld Rebecca Fertinel

‘We begrijpen de commotie wel’, vertelt Jekatarina, de directeur van het magazijn van Mere, die niet met haar achternaam in de krant wil. ‘Het ligt allemaal erg gevoelig. Maar wij hebben niets te maken met de politiek in Rusland. Sommige mensen die hier werken, helpen zelfs als vrijwilliger bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen.’

Het doet haar pijn dat Russen soms persoonlijk worden aangekeken op de beslissingen van Poetin. ‘Dit weekeinde stonden hier demonstranten voor de deur. Op hun bordjes stond: ‘Russen, blijf in uw kot! Het protest was klein hoor, een man of tien, en het bleef heel rustig, maar toch is het naar om zo te worden aangesproken.’

Een man komt bij haar klagen: het maakt hem niets uit dat dit een Russische zaak is, maar waarom spreekt het personeel geen Nederlands? De meeste caissières (onder wie een Oekraïense die in België is opgegroeid) blijken uit de omgeving van Brussel te komen en spreken mensen in het Frans aan. Dat ligt gevoelig hier in Opwijk, waar ze niets van eventuele ‘verfransing’ moeten hebben.

‘Maar de prijzen zijn prettig’, zegt Khelifa Mohammed die samen met haar man en zoontje naar de dozen kijkt. ‘Juist door die oorlog in Oekraïne is het leven veel duurder geworden, en is het fijn om goedkoop boodschappen te kunnen doen. En zeg nu zelf: Poetin zit hier toch niet achter de kassa!’