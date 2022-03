Russische journalist in Kyiv gedood ‘door Russische kamikazedrone’

Oksana Baoelina deed in Oekraïne voor het eerst van haar leven verslag van een oorlog. Beeld Oksana Baoelina/Reuters

Oksana Baoelina (42) filmde woensdag de vernietigingen door een Russische raketaanval, toen ze zelf onder vuur kwam te liggen. The Insider meldt dat naast Baoelina nog een tweede persoon, van wie de identiteit onbekend is, is omgekomen is bij de aanval.

Voordat ze bij The Insider werkte, was Baoelina in dienst bij de anticorruptiestichting van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Die onthulde de extreme corruptie binnen de machtselite rondom president Poetin, met als bekendste voorbeeld een video over een paleis van Poetin die 123 miljoen keer werd bekeken. Toen Navalny’s stichting vorig jaar door de Russische autoriteiten werd bestempeld als ‘extremistische organisatie’, stapte Baoelina over naar The Insider.

De redactie van die site werd door repressie van het Kremlin gedwongen naar het buitenland te vluchten na onthullingen over de aanslag op vlucht MH17, vergiftigingen van Russische activisten en journalisten, en andere moordaanslagen door de Russische veiligheidsdiensten. De oprichter van The Insider, een site die bekendstaat om zijn kennis over Poetins diensten, is door de Russische veiligheidsdienst FSB op een opsporingslijst gezet.

In Oekraïne deed Baoelina voor het eerst van haar leven verslag van een oorlog. Dat deed ze eerst in Lviv, waar ze interviews opnam met vier gevangengenomen Russische soldaten, die The Insider binnenkort publiceert. In Kyiv filmde ze woensdag bij een winkelcentrum dat zondag was gebombardeerd door het Russische leger.

Kamikazedrone

Timoer Olevski, een van Baoelina’s collega’s bij The Insider, vertelde donderdag in een herdenkingsuitzending op YouTube dat Baoelina volgens voorlopige onderzoeksresultaten is gedood door een Russische ‘kamikazedrone’. Volgens Olevski gaat het om een Kub, een drone van het Russische wapenconcern Kalasjnikov. De drone is gemaakt voor kleine precisieaanvallen, waarbij het neerstort op een doelwit en daarbij een explosief van 3 kilo tot ontploffing brengt. Volgens het Oekraïense leger zette Rusland de Kub-drones al eerder in bij Kyiv.

‘Oksana was een ongelooflijk dappere journalist’, schrijft Christo Grozev, directeur van Bellingcat, een onderzoekscollectief dat samenwerkt met The Insider. Ivan Zjdanov, directeur van Navalny’s anticorruptiestichting, zegt dat Baoelina hem een dag voor de raketaanval over de telefoon nog ‘blij vertelde dat ze in Kyiv was’ en dat alles goed zou komen.

Baoelina is de zevende journalist die in de oorlog in Oekraïne is omgekomen. De eerste journalist, de Oekraïense verslaggever Dilerbek Sjakirov, werd twee dagen na het begin van de Russische invasie doodgeschoten in het zuiden van Oekraïne. Daarna kwamen journalisten om in voorsteden van Kyiv, bij een bombardement van een televisietoren in de hoofdstad en in de buurt van de zuidelijke stad Mikolajiv.

The Insider zegt door te gaan met verslaggeving van de oorlog, ‘inclusief van Russische oorlogsmisdaden, zoals het willekeurig beschieten van woonwijken waarbij burgers en journalisten om het leven komen’.