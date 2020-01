Russische inlichtingendienst hackte Oekraïens bedrijf, mogelijk op jacht naar politiek vuil Joe Biden

Vicepresident Joe Biden met zijn zoon Hunter in Washington. Beeld Reuters

De mogelijke Russische hack van Burisma vormt een nieuwe, bizarre fase in het impeachmentschandaal rondom president Trump. De pogingen van Trump om onder andere de activiteiten van de Bidens in Oekraïne te laten onderzoeken door de regering in Kiev, leidden in december tot impeachment van de president.

Of de Russische hackers zijn geslaagd in wat Trump niet lukte – politiek vuil over de Democratische presidentskandidaat bemachtigen – is volgens het Silicon Valley-bedrijf Area 1 nog niet duidelijk. Trump en de Republikeinen hebben altijd gezegd dat de benoeming van Hunter Biden bij Burisma verdacht en corrupt was. Hoewel hij geen enkele ervaring had in de energiesector, kreeg Bidens zoon jarenlang zo’n 45 duizend euro per maand voor zijn advieswerk. Zijn vader was toen vicepresident en deels belast met het Oekraïne-beleid.

Trump probeerde de Oekraïense president Zelenski tijdens een telefoongesprek in juli over te halen een onderzoek te beginnen naar de handel en wandel van de Bidens. Het nieuws over de cyberaanval op Burisma komt op een moment dat de afzettingsprocedure tegen Trump wordt vervolgd. De impeachment-zaak lag weken stil omdat de Democraten garanties van de Republikeinen in de Senaat wilden dat ze de berechting van de president niet snel zouden afraffelen.

Een kantoor van het Oekraïense energiebedrijf Burisma in Kiev. Beeld REUTERS

Begin impeachment Senaat

De Senaat ontvangt naar verwachting deze week de impeachment-aanklachten tegen Trump die door het Huis van Afgevaardigden zijn aangenomen. Hierna kan de berechting in de Senaat beginnen. De honderd senatoren zullen als jury optreden. De Republikeinen, die de meerderheid hebben in de Senaat, willen het proces zo snel mogelijk afronden en Trump vrijspreken.

De komende weken zouden moeten duidelijk maken, als gevoelige Burisma-informatie wordt gelekt, of de hack bedoeld was om de impeachment van Trump te beïnvloeden. Volgens Area 1, gespecialiseerd in de bestrijding van phishingmails, is het vrijwel zeker dat de Russische militaire inlichtingendienst GROe achter de aanval zit. De hackers staan ook bekend onder de bijnaam ‘Fancy Bear’.

Burisma-werknemers kregen mails van hen waardoor ze naar een nepwebsite werden geleid, waar ze konden inloggen. De Russen kregen zo inloggegevens in handen. Volgens Area 1 was de hack een groot succes. De aanval begon begin november, toen het impeachment-onderzoek in het Huis van Afgevaardigden al gaande was. Ook diverse dochterbedrijven van Burisma werden toen het doelwit van de Russen.

President Trump kijkt toe tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. Schadelijke mails over Hunter Biden die de Russen mogelijk zullen lekken, kunnen hem van pas komen in zijn impeachment-gevecht. Beeld Getty Images

Waarschuwing voor verkiezingen

Volgens topman Oren Falkowitz van Area 1 bewijst de aanval op Burisma dat de Russen opnieuw zullen proberen, net als in 2016, om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. ‘De timing van de GROe-campagne is een waarschuwing voor de verkiezingen van 2020’, aldus Falkowitz. ‘Hiermee houden we al rekening sinds de succesvolle cyberaanvallen van 2016.’ Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten probeerden de Russen toen, de verkiezingen te beïnvloeden ten gunste van Trump, onder andere door een cyberaanval op de Democratische Partij.

Biden, die zich opmaakt voor de eerste Democratische voorverkiezing in Iowa, heeft altijd gezegd dat er niets mis was met het werk van zijn zoon voor Burisma. Ook ontkent hij Oekraïne onder druk te hebben gezet om een justitieel onderzoek te staken naar het gasbedrijf, dat eigendom is van een steenrijke oligarch. Gehackte Burisma-mails van Hunter Biden, die tussen 2014 en 2019 werkte voor Burisma, kunnen zijn vader de komende weken in verlegenheid brengen.

Hillary Clinton en haar campagnevoorzitter John Podesta overkwam hetzelfde in 2016. Behalve het Democratische partijbestuur, hackten de Russen toen ook Podesta’s mailaccount. In de mails van Podesta, die werden gepubliceerd door WikiLeaks, was onder andere te lezen hoe Clinton en haar man in 15 jaar tijd zo’n 140 miljoen euro verdienden met dure toespraken wereldwijd. Dit bevestigde het beeld dat sommige Amerikaanse kiezers van haar hadden als een ‘bondgenoot’ van Wall Street.

Uit de mails bleek ook dat Clinton erkende ‘een beetje ver af te staan’ van de strijd van de Amerikaanse middenklasse om te overleven vanwege haar rijkdom. De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wilden Bidens zoon vorig jaar flink aan de tand voelen tijdens het impeachment-onderzoek. De Democraten vonden dit echter niet nodig. De Republikeinse senator Rand Paul dreigde maandag Hunter te willen horen als de Democraten sommige getuigen mogen oproepen in de Senaat.