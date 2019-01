Russische huurlingen beveiligen belaagde president Maduro van Venezuela, meldt Reuters

De Venezolaanse president Nicolás Maduro vrijdag tijdens een persconferentie. Beeld EPA

Huurlingen voor Wagner hebben ook gevochten aan de kant van de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne en in Syrië, waar zij het Syrische regeringsleger steunden. Het defensiebedrijf is ook actief in enkele Afrikaanse landen, waaronder de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Een groep Wagner-leden zou volgens Jevgeni Sjabajev, een kozakkenleider met contacten bij Russische huurlingenbedrijven, deze week naar Venezuela zijn gevlogen. Zij zouden de opdracht hebben president Maduro te beveiligen. Rusland steunt de Venezolaanse president die onder zware druk staat, nu oppositieleider Juan Guaidó zich met steun van de Verenigde Staten heeft uitgeroepen tot interim-president.

Rusland waarschuwde de VS eerder deze week geen militaire interventie tegen Venezuela te beginnen. Eind vorig jaar stuurde Moskou twee lange-afstandsbommenwerpers naar Venezuela om te laten zien dat Rusland vierkant achter de omstreden Venezolaanse president staat. Rusland heeft grote zakelijke belangen in de Venezolaanse olie-industrie.

Het is niet helemaal duidelijk wanneer de Russische huurlingen in Venezuela zijn aangekomen. Volgens één bron zouden er al sinds de verkiezingen van vorig jaar mei Russische huurlingen in het land zijn. Ook is niet duidelijk om hoeveel huurlingen het gaat. Sjabajev zei van familieleden van de uitgezonden huurlingen hebben gehoord dat de groep mogelijk 400 man sterk is.

Russen in Syrië

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov sprak tegen dat er leden van particuliere Russische defensiebedrijven in Venezuela zitten. Ook de Russische ambassadeur in Caracas sprak het bericht van Reuters tegen. Maar Moskou heeft ook steeds ontkend dat er Russische huurlingen in Syrië vochten. Het Kremlin raakte begin vorig jaar ernstig in verlegenheid toen zeker tweehonderd Russische huurlingen in Syrië werden gedood bij Amerikaanse bombardementen.

De Amerikanen kwamen in actie toen eenheden van het Syrische leger, gesteund door een Wagner-contingent, een basis van de door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) langs de rivier de Eufraat aanvielen. De VS waarschuwden Moskou vooraf om te voorkomen dat Russische militairen zouden worden getroffen, maar Moskou meldde dat er geen Russische troepen in het gebied opereerden. Formeel klopte dat: het ging niet om reguliere soldaten, maar om Russische vrijwilligers die door de Syrische regering zijn ingehuurd om het regeringsleger bij te staan. President Poetin liet achteraf via zijn woordvoerder weten dat het Kremlin niets van de aanval op het SDF-bolwerk wist.

Volgens de Russische grondwet zijn privé-legertjes verboden, maar het lijkt erop dat het Kremlin Wagner gebruikt om militaire operaties te kunnen uitvoeren waarvan het formeel zijn handen kan aftrekken. President Poetin zei eerder dit jaar dat dergelijke particuliere defensiebedrijven het volste recht hebben zich bezig te houden met zakelijke activiteiten overal in de wereld, zolang ze zich aan de wet houden.

Wagner is volgens Russische media in handen van Jevgeni Prigozjin, ooit de privé-kok van Poetin die dankzij zijn banden met het Kremlin een enorm zakenimperium heeft opgebouwd. Naast zijn activiteiten als cateraar voor de Russische overheid is Prigozjin ook actief op het terrein van de hybride oorlogsvoering door Rusland. Allereerst met zijn militaire uitzendbedrijf waarvoor veel afgezwaaide Russische militairen werken, maar ook met zijn Internet Research Agency in Sint-Petersburg. Die ‘trollenfabriek’ verspreidde tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 een vloedgolf van nep-berichten om de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton dwars te zitten.