Russische hulpoperatie loopt uit op diplomatieke rel met Italië

Een militaire truck laadt vlak buiten Moskou medische goederen bestemd voor Italië in een vrachtvliegtuig (een Il-76). Beeld AP

Rusland reageerde woedend op kritische stukken in de Italiaanse krant La Stampa over de Russische hulp, die onder meer bestond uit ontsmettingsmateriaal, beademingsapparatuur en een honderdtal militaire artsen en virologen. De hulp was bestemd voor ziekenhuizen in Bergamo, op dat moment de voornaamste brandhaard van het virus in Italië.

La Stampa meldde echter dat tachtig procent van de geleverde goederen onbruikbaar was, wat de krant op een woedende reactie van de Russische ambassadeur in Rome kwam te staan. Maar de Russische woede kolkte helemaal over, toen La Stampa suggereerde dat Rusland waarschijnlijk spionnen had meegestuurd met het contingent artsen en immunologen van het Russische leger. De krant baseerde zich op de voormalige chemische wapensexpert Hamish De Bretton-Gordon. ‘Zonder twijfel zitten er tussen hen mensen van de GROe, de Russische militaire inlichtingendienst', zei hij tegen de krant. Hij zei ervan uit te gaan dat ze zullen proberen spionagenetwerken op te zetten in Italië.

Agenten van de GROe waren de afgelopen jaren betrokken bij een aantal geruchtmakende operaties in het Westen, zoals de mislukte aanslag op dubbelspion Sergej Skripal in Groot-Brittannië.

Rusland vatte de insinuaties op als een diepe belediging. Het Russische ministerie van Defensie beschuldigde de krant van ‘Russenhaat’ en ‘Koude-Oorlogsleugens’. ‘Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in’, waarschuwde woordvoerder generaal-majoor Igor Konasjenkov de krant.

Die waarschuwing werd door Italiaanse journalisten opgevat als een verhuld dreigement aan het adres van Jacopo Iacoboni, de schrijver van de kritische artikelen. Ook de Italiaanse regering vond dat Konasjenkov te ver was gegaan. ‘Ook al zijn we dankbaar voor dit concrete gebaar van hulp, kunnen we niet anders dan de ongepaste toon (van Konasjenkov) veroordelen’, lieten de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken weten in een gezamenlijke verklaring. ‘In deze tijd van een mondiale noodtoestand, is de rol van de vrije pers om toezicht te houden en te analyseren belangrijker dan ooit.’

Veel Russen zijn uiteraard trots op de hulpzendingen voor landen die door de coronacrisis in het nauw zijn geraakt, maar er klinkt ook kritiek omdat Russische ziekenhuizen zelf gebrek hebben aan allerlei materiaal, zoals mondkapjes, beschermende kleding en beademingaapparaten.