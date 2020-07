Russische hackers van Cozy Bear proberen covid-19-vaccin te stelen

Een onderzoeker werkt aan de universiteit van Kopenhagen aan een mogelijk vaccin tegen covid-19. Beeld Thibault Savary / AFP

De hackers horen volgens de drie landen bij Cozy Bear, ook wel bekend als APT29. Dat is een beruchte hackgroep die in Moskou jarenlang in een universiteitspand nabij het Rode Plein zat. De Nederlandse AIVD slaagde er in de zomer van 2014 in om het computernetwerk van deze groep binnen te komen. Daardoor kon de Nederlandse geheime dienst drie jaar lang meekijken en andere landen waarschuwen als zij werden aangevallen. Ook wist de AIVD een camera die bij de ingang hing te hacken en kreeg de dienst zicht op de leden van de groep.

Doelwitten

Cozy Bear is volgens de AIVD vooral gelieerd aan de Ruslands buitenlandse inlichtingendienst SVR en richt zich op langdurige spionage bij defensiebedrijven, overheden en de energiesector. De groep viel onder andere het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan en het bestuur van de Democratische Partij in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Ook probeerde zij binnen te komen bij Nederlandse ministeries. Cozy Bear gaat voorzichtiger te werk dan hackers van Fancy Bear, dat gelieerd is aan Ruslands militaire veiligheidsdienst.



Doelwitten van de Russische hackgroep zijn Britse, Amerikaanse en Canadese onderzoeksinstituten. Cozy Bear gebruikt verschillende methoden om binnen te komen, waaronder mails die speciaal gemaakt zijn voor het slachtoffer en speciale malware. De westerse overheden roepen bedrijven op om maatregelen te nemen.

‘We veroordelen deze verachtelijke aanvallen op diegenen die zo belangrijk werk doen om de coronapandemie te bestrijden’, zegt Paul Chichester, directeur operaties van het Britse National Cyber Security Center. Het is niet voor het eerst dat westerse landen in een gezamenlijke verklaring Russische spionage veroordelen. Dat gebeurde voor het eerst na een digitale Russische aanval op Oekraïne in 2017, die over de hele wereld schade veroorzaakte. Later volgde de publieke veroordeling door Nederland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië na een Russische poging om de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken. Vier Russen werden toen op heterdaad betrapt.

Bondgenoten

Westerse landen hebben lange tijd gezocht naar een manier om om te gaan met de voortdurende digitale aanvallen op overheidsinstellingen en bedrijven. Het publiekelijk veroordelen van deze hackpogingen is zo’n antwoord. ‘In samenwerking met onze bondgenoten spreken we ons uit tegen degenen die ons pijn willen doen in het digitale domein en we roepen ze ter verantwoording’, zei een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson tegen persbureau Bloomberg.



Het is niet bekend of de Russische hackers ook Nederlandse onderzoeksinstituten aanvallen.