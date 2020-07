Russische gouverneur verdacht van moorden 15 jaar geleden: waarom wordt hij nú opgepakt?

Gouverneur Sergej Foergal tijdens zijn arrestatie. Beeld via REUTERS

Russische televisiestations lieten beelden zien van de arrestatie van de 50-jarige Foergal in Chabarovsk, een stad in het uiterste oosten van Siberië. Gemaskerde leden van een arrestatieteam pakten hem op toen hij op het punt stond om met zijn auto naar zijn werk te vertrekken.

Het Russische Onderzoekscomité, een soort openbaar ministerie dat rechtstreeks onder president Poetin valt, beschuldigt Foergal ervan dat hij begin deze eeuw opdracht heeft gegeven tot de moord op twee zakenlieden in de regio. Ook zou hij achter een mislukte aanslag zitten op een andere zakenrivaal. Foergal handelde toendertijd in hout en metaalafval.

Fraude

Twee jaar geleden kwam hij namens de ultranationalistische LDPR aan de macht als gouverneur, nadat hij de kandidaat van Poetins Verenigd Rusland-partij had verslagen. Hij kreeg daarbij steun van een voormalig gouverneur van de regio, die later werd opgepakt wegens grootschalige fraude.

De verdenkingen tegen Foergal dateren al van vijftien jaar geleden, toen hij nog in het Russische parlement zat voor de LDPR. Aan het eind van de jaren negentig en begin deze eeuw kwam het regelmatig voor dat rivaliserende zakenlieden elkaar opbliezen bij hun pogingen de controle te krijgen over geprivatiseerde Russische staatsbedrijven. Ook blijken plaatselijke machthebbers in Rusland hun macht vaak te misbruiken om zichzelf te verrijken.

Medestanders van de opgepakte gouverneur suggereren dat hij nu is gearresteerd omdat het Kremlin ontevreden zou zijn over de lage opkomst bij het recente referendum over de wijziging van de grondwet, waardoor Poetin tot 2036 kan aanblijven.

Schaamteloos

Vladimir Zjirinovski, die al bijna dertig jaar aan het hoofd van de LDPR staat, is woedend over de arrestatie van Foergal. De LDPR-leider staat bekend om zijn anti-westerse tirades, maar ditmaal richtte zijn woede zich tegen het Kremlin. Hij beschuldigde de autoriteiten ervan te doen alsof Stalin nog aan de macht is. ‘Jullie hadden een nieuwe grondwet nodig? Die hebben we jullie gegeven’, schreeuwde hij in het parlement. ‘En nu doen jullie ons de handboeien om. Jullie zijn schaamteloos!’

Zjirinovski, doorgaans loyaal aan president Poetin, waarschuwde dat er een tijd komt dat de Russen zullen afrekenen met de autoriteiten. ‘Er is een generatie opgegroeid die jullie niets zal vergeven en jullie allemaal zal straffen.’