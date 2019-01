Russische gouverneur schiet beer in winterslaap dood, strafrechtelijk onderzoek geopend

Een bruine beer in Siberië. (ter illustratie) Beeld Getty Images

Op de videobeelden is te zien hoe gouverneur Sergej Levtsjenko zijn jachtgeweer ter hand neemt bij een berenhol in Siberië. Terwijl de bruine beer binnen in winterslaap ligt, stellen Levtsjenko en zijn medejagers zich op rondom het hol. De gouverneur steekt de loop van zijn geweer in het hol en schiet de beer enkele malen door zijn kop. Medejagers schudden hem de hand en samen slepen ze de dode beer aan een riem uit zijn hol.

Deze manier van jagen is mogelijk in strijd met de Russische regels voor de berenjacht. Het is verboden om bruine beren dood te schieten in de winter. Vergunningen worden alleen afgegeven voor lente en herfst, als de beren niet in winterslaap verkeren.

Dierenactivisten

De striktere regels zijn een gevolg van campagnes door dierenactivisten. Tot 2011 was het nog volkomen legaal om beren dood te schieten tijdens hun winterslaap of in gezelschap van jongen. In 1997 schoot toenmalig premier Tsjernomyrdin een moederbeer dood die twee jongen had. En de toenmalig Spaanse koning Juan Carlos kreeg in eigen land de volle laag na een berenjacht in de Russische provincie Vologda in 2006. Een Russische ambtenaar had zakenkrant Kommersant verteld dat de beer dronken gevoerd was met een mix van honing en wodka om de koning een handje te helpen.

Ondanks de aangescherpte regels houden sommige jagers vast aan oude strategieën. Gebruikelijker dan Levtsjenko’s handelswijze is het om de beer eerst te wekken met lawaai. Strompelt de gewekte beer zijn hol uit, dan schakelt een opgesteld vuurpeloton hem uit. De trofee, een dode beer, is meer dan duizend euro waard.

Aanvankelijk leek de gouverneur weg te komen met zijn berenjacht. Na landelijke ophef over de video staken zijn werknemers hun handen in het vuur voor hun baas, zoals het een Russische ambtenaar volgens traditie betaamt, door te stellen dat de jacht plaatsvond in november en dus legaal was. Onderzoek van de regionale politie vond geen wetsovertredingen.

'Laffe moordenaar’

Maar de publieke ophef hield aan. Kijkers van het filmpje spraken van een ‘laffe moordenaar’ en ‘dierenmartelaar’. Een senator noemde het gedrag van de gouverneur ‘waardig noch voor een gouverneur, noch voor een Siberiër, noch voor een man’.

In zulke gevallen besluit Moskou soms de kant van de bevolking te kiezen en in te grijpen. Het filmpje werd op de staats-tv uitgezonden, de maker stelde dat de jacht wel degelijk in januari plaatsvond – als beren jagen verboden is – en het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf opdracht tot een strafrechtelijk onderzoek. Op een illegale berenjacht staat een gevangenisstraf van 5 jaar.

In 2006 kwam koning Juan Carlos onder vuur te liggen nadat hij in de Russische provincie Vologda een beer had doodgeschoten. Volgens de Russische pers was dat een tamme beer, Mitrofan, die dronken was gevoerd met vodka.

Er werd zelfs een reeks spotprenten in klassieke stijl van gemaakt, met de tekst: ‘De Spaanse koning Ivan Karlos doodt de zwaar dronken beer Mitrofan.’ Mitrofan begroet hem met: ‘Hallo!’