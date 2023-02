Russische elite-eenheid lijdt zware verliezen bij opmars in Oost-Oekraïne

Beschadigde Russische tanks nabij Voehledar. Beeld AP

De militairen om wie het gaat, mariniers van de 155ste Marine Infanterie-brigade, behoren tot de besten in het Russische leger. Uit talloze satellietbeelden en video’s van het strijdtoneel bij Voehledar valt echter op te maken dat Oekraïne ze met trefzekere Amerikaanse granaten hard treft. Ook lopen oprukkende Russische tanks op mijnen. Te zien is tevens hoe soldaten in paniek wegvluchten. Tientallen tanks en pantserwagens blijven daarbij achter, een flink deel helemaal intact.

Voehledar is een nieuwe brandhaard in Oost-Oekraïne, zo’n 150 kilometer ten zuidwesten van Bachmoet. Voor Oekraïne is het dorp belangrijk, omdat het kan dienen als een springplank naar het zuiden, onder andere richting Marioepol. Moskou wil Voehledar innemen om de Oekraïense aanvoerlijnen te verstoren en dieper tot de Donetsk door te dringen.

- Beeld -

Als de Russische aanvallen bij het mijnstadje in de Donetsk een voorbode zijn van het grote offensief dat Moskou plant, dan voorspelt dat weinig goeds voor het Kremlin. Sinds de Russen twee weken geleden de aanval openden op Voehledar, stapelen de verliezen zich op.

Hoeveel Russische doden zijn gevallen, is onduidelijk. Een Oekraïense legerwoordvoerder claimt 150 tot 300 per dag. De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War, die de oorlog nauwgezet volgt, spreekt van ‘catastrofale’ verliezen onder de Russen. Volgens de Britse inlichtingendiensten zijn de ‘bijzonder zware verliezen’ in Voehledar en Bachmoet er de oorzaak van dat het aantal Russische doden en gewonden in Oekraïne de afgelopen twee weken fors is gestegen.

Inzet gemobiliseerde soldaten

‘De toename is te wijten aan een reeks factoren, waaronder een gebrek aan opgeleid personeel, coördinatie en middelen aan het front’, aldus het Britse ministerie van Defensie. De inzet van vooral gemobiliseerde soldaten, die weinig tot geen gevechtservaring hebben, zou van de 155ste mariniersbrigade uit Vladivostok een minder gevreesde eenheid hebben gemaakt met een laag moreel.

Toen de soldaten onlangs op de vlucht sloegen, lieten ze zo’n dertig pantserwagens achter. Ook grossierde de brigade, die bij Voehledar zo’n vijfduizend man sterk is, in militaire blunders. Eenheden rukten op klaarlichte dag op smalle wegen op, zonder steun van artillerie. Hierdoor waren ze een makkelijke schietschijf voor de Oekraïense houwitsers en Himars-raketsystemen.

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully."



So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l — Defense of Ukraine (@DefenceU) 10 februari 2023

Onbegrip en woede

Op video’s is te zien hoe soldaten na een Oekraïense artillerieaanval dekking zoeken bij hun beschadigde BMP-pantservoertuigen, en die daarna opnieuw onder vuur worden genomen. Nadat een tank in een mijnenveld is gereden en wordt getroffen, volgt een tweede tank op volle snelheid dezelfde route, om ook op een mijn te rijden.

De vele video’s, gemaakt door Oekraïense drones en waarvan de echtheid en locaties zijn bevestigd door westerse media, hebben tot onbegrip en woede geleid bij veel Russische militaire bloggers en nationalisten die kritisch zijn over het leger. De elite-eenheid kreeg vorig jaar nog een bijzondere titel van president Poetin.

Heeft het Russische leger na bijna een jaar strijd in Oekraïne, zo vragen de critici zich af, niets geleerd? ‘Ze werden neergeschoten alsof ze zich op een schietterrein bevonden’, zegt Igor Girkin, een voormalige separatistenleider in de Donbas en scherp criticus van het opperbevel, op Telegram. ‘Alleen idioten vallen maanden achter elkaar frontaal aan op dezelfde plek die ook nog zwaar is versterkt.’

#Ukraine: At least 31 vehicles lost - the aftermath of the Russian attack on Vuhledar, #Donetsk Oblast.

13 Russian tanks (mostly T-72B3), 12 BMP-1/BMP-2 infantry fighting vehicles, 2 MT-LB, an IMR combat engineering vehicle and others were destroyed or damaged and abandoned.

⏬ pic.twitter.com/FdZmLtn4ay — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 9 februari 2023

Zwaar gehavend

Het is niet de eerste keer dat de mariniersbrigade in Oekraïne het onderspit delft. Ze raakte bij de mislukte belegering van Kyiv ook zwaar gehavend. Daarna trokken de mariniers zich terug via Belarus. In Rusland werd de brigade opnieuw opgebouwd, met nieuw materieel en gemobiliseerde soldaten.

Eind vorig jaar zette Rusland de mariniers in bij Pavlivka, nabij Voehledar. Ook hier liepen ze zware verliezen op bij frontale aanvallen op ingegraven Oekraïense soldaten. Tegen The New York Times vertelden mariniers dat de gemobiliseerde soldaten weinig ervaring hadden met wapens. Ook hadden ze een gebrek aan kogels.

Een marinier zei dat hij in oktober bij Pavlivka veel van zijn collega’s zag sneuvelen. Van de zestig soldaten in zijn peloton werden veertig gedood. ‘Dit is geen oorlog’, aldus de marinier tegen de krant. ‘Dit is de vernietiging van Russische militairen door hun eigen commandanten.’