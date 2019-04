Russische commando’s vinden stoffelijk overschot Israëlische soldaat in Syrië – 37 jaar na zijn vermissing

Sergeant Zachary Baumel was 21 jaar toen hij gevangen werd genomen in Libanon. Beeld EPA

De Israëlische regering maakte woensdag bekend dat Baumel eindelijk was gevonden. Maar donderdag, tijdens het bezoek van premier Netanyahu aan Moskou, bleek dat Rusland een cruciale rol heeft gespeeld bij de zoektocht naar de Israëliër.

President Poetin zei dat Russische special forces de resten hadden weggehaald nadat met hulp van het Syrische leger de plek was gevonden waar Baumel was begraven. Poetin zei niet waar in Syrië de militair was begraven. Het Russische leger helpt sinds enkele jaren Syrië in de strijd tegen diverse rebellengroepen.

Moskou bevestigde vorig jaar september voor het eerst dat het samenwerkte met het Israëlische leger om Baumel op te sporen. Er werd toen gezocht in gebied dat onder controle had gestaan van Islamitische Staat (IS). Deze operatie leverde echter niets op.

Volgens Netanyahu hadden de Russische commando’s hun leven op het spel gezet om de resten van Baumel weg te halen. Ook Poetin zei dat het een moeilijke operatie was, maar hij gaf geen nadere details. ‘Wij zijn blij dat zijn naaste familieleden bloemen op zijn graf kunnen leggen’, aldus Poetin.

Premier Netanyahu en president Poetin donderdag in het Kremlin. Beeld Reuters

Tanks in Syrische handen

Rusland overhandigde donderdag een kist, met onder andere het uniform van de militair, aan Israël. De stoffelijke resten van de militair waren afgelopen dagen al in Israël aangekomen. Netanyahu zei dat hij Poetin twee jaar geleden al had gevraagd om te helpen bij het opsporen van Baumel.

De vondst is een opsteker voor de premier, zo vlak voor de verkiezingen van dinsdag. Netanyahu klopt zich deze dagen op de borst dat hij de ervaren leider is die Israël nodig heeft. Hij wijst onder andere op zijn goede band met president Trump, en nu ook met Poetin. Voordat hij naar Moskou vertrok, zei Netanyahu dat hij ‘gebeurtenissen in Syrië’ met Poetin zou bespreken.

Baumel, die in 1960 in de VS werd geboren, raakte in 1982 samen met twee andere Israëlische militairen vermist tijdens de Slag om Sultan Yacoub. Het Israëlische leger was toen Libanon binnengevallen om een einde te maken aan de macht van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO.

Syrië, dat onder andere de Palestijnen hielp in Libanon, raakte toen in gevecht met het Israëlische leger in de Bekavallei in het oosten van Libanon. Acht Israëlische tanks vielen bij de Slag om Sultan Yacoub in handen van het Syrische leger. In twee van deze tanks bevonden zich Baumel en nog twee soldaten. Zij worden nog steeds vermist.