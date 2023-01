Russische burgers merken nog niet veel van de sancties, maar dat zal dit jaar anders worden

Moskouse politie op het Rode Plein met de jaarwisseling. Beeld AP

Dag Geert. Het afgelopen jaar kenmerkte zich door strenge sancties van het Westen tegen Rusland. Wat merk jij daarvan in het dagelijks leven?

‘Het gekke is dat het dagelijks leven niet heel erg veranderd is. Sinds het voorjaar zien we wel dat in de winkels de prijzen wat omhooggaan, dat bepaalde geïmporteerde producten verdwijnen en bekende buitenlandse merken en winkelketens het land verlaten. Maar er zijn geen lege schappen.

‘Als je in Moskou de straat op gaat, en dat geldt ook voor regionale hoofdsteden, dan zie je vrijwel niets dat er op wijst dat er een oorlog aan de gang is. In het centrum zie je wel steeds meer attributen met een Z, V of O, de militaire symbolen van Rusland, maar daarbuiten niks.

‘Wel hebben het afgelopen jaar veel mensen Rusland verlaten. Er was een grote uittocht van mannen, uit angst voor mobilisatie, maar ook vrouwen en hele gezinnen verlaten het land. Mensen zien geen perspectief meer. Iedereen kan wel een aantal gezinnen opnoemen waar mensen van vertrokken zijn.

‘Dat gaat grote gevolgen hebben. Tijdens de coronapandemie zijn naar schatting al een miljoen mensen overleden, wat een grote demografische impact heeft. De schattingen zijn dat tot nu toe ook een miljoen mensen uit het land zijn vertrokken vanwege de oorlog. Bij de mannelijke bevolking zijn dat mensen die echt belangrijk zijn. Niet alleen maar leidende figuren of IT-specialisten, maar bijvoorbeeld ook tractorbestuurders.

‘Hele kantoren zijn vertrokken en werken nu vanuit het buitenland. Dat gaat nu moeilijker gemaakt worden omdat parlementariërs de belastingen willen verhogen voor mensen die op afstand werken. Het ministerie van Financiën is daar tegen ,omdat het voorvoelt dat dat Rusland veel inkomsten gaat kosten als die Russen in de landen waar ze wonen voor lokale bedrijven gaan werken.’

Als het dagelijks leven nog niet heel concreet veranderd is, hoe kijken ze dan naar de sancties?

‘Poetin benadrukt voortdurend dat de sancties geen effect hebben en dat de economie niet is ingestort. Er was afgelopen jaar een krimp van 3 procent. Maar daarbij moet je wel bedenken dat er een verwachte groei van 3 procent was.

‘Die sancties hebben tijd nodig voordat ze een effect hebben. Afgelopen jaar had Rusland nog behoorlijke inkomsten uit gas en olie, maar nu is er een embargo van de G7 en de Europese Unie op ruwe olie en vanaf februari ook op olieproducten. Gas kunnen ze aan Europa alleen nog maar kwijt in Zuidoost-Europa, via Turkije.

‘En dan hebben we het nog niet eens over steenkool en hout, ook belangrijke exportproducten waarvan Rusland inkomsten gaat mislopen. Ze kunnen die export niet verplaatsen naar andere regio’s, tenminste niet op korte termijn. Rusland had vorig jaar een begrotingstekort en dat zal steeds groter worden.

‘Dat heeft ongetwijfeld grote gevolgen, ook voor het voeren van gevechtshandelingen in Oekraïne en het produceren van wapens. Het zal niet van vandaag op morgen zijn, maar de komende jaren zal dat effect van sancties steeds groter worden.’

Vergeleken met het begin van de oorlog lijkt het protest onder Russen uitgedoofd. Valt er iets te zeggen over de steun voor de oorlog?

‘In het begin waren er redelijke grote protesten, maar daar is heel hard tegen opgetreden. Het is riskant om je stem te verheffen. Je mag het niet eens een oorlog noemen, want je riskeert een lange celstraf. Daarom is het protest ondergronds gegaan.

‘Hier en daar zie je iets op een muur gekrabbeld en laatst zag ik de woorden ‘nee tegen de oorlog’ in de sneeuw geschreven. Maar het is heel moeilijk om te begrijpen hoe groot de afkeer van of steun voor de oorlog in. De samenleving keert in zichzelf. Er zijn peilingen waar uit blijkt dat 70 tot 80 procent de oorlog steunt, maar de meeste mensen doen uit angst niet mee aan opiniepeilingen.

‘De steun voor Poetin lijkt die onverminderd hoog, maar het is altijd een passieve steun. Voor de gevangen oppositieleider Aleksej Navalny gingen mensen de straat op uit zichzelf, voor Poetin zijn nog nooit spontane mensenmassa’s op de been gekomen.

‘Je ziet ook bijna niets van een nationalistisch elan dat is aangewakkerd door de oorlog. Poetin probeert dat wel door vergelijkingen te maken met de Vaderlandse Oorlog – de veldtocht van Napoleon in 1812 – en de Grote Vaderlandse Oorlog – de Tweede Wereldoorlog – maar mensen zelf hangen geen vlaggen voor hun raam.’

Valt er dan iets zinnigs te zeggen over de positie van Poetin?

‘Poetin is in een doodlopende straat terechtgekomen, maar hoe lang die straat is weten we niet. In het voorjaar waren er wel wat gesprekken met Oekraïne, maar de annexatie van Oekraïense gebieden was voor Oekraïne een rode lijn, die een streep haalde door ieder perspectief op onderhandelingen. Wat Zelensky betreft valt er sindsdien nergens meer over te praten.

‘Een onderhandelde vrede is op dit moment vrijwel uitgesloten. Een militaire overwinning voor een van beide partijen is ook een moeilijk verhaal, geen van beide partijen heeft daar op dit moment voldoende middelen voor. Maar er is ook geen ‘normaal’ vreedzaam voortbestaan van Rusland met Poetin in het zadel meer voorstelbaar, als alles voorbij is.’

Naar welke ontwikkeling ben je het meest benieuwd komend jaar?

‘Het blijft interessant om te zien hoe de Russische samenleving zich zal gedragen. De tv is nog altijd het belangrijkste kanaal voor informatie, zeker voor ouderen. Daar hoor je maar een kant van het verhaal. Volgens het Kremlin zijn er rond de zesduizend Russische doden gevallen, maar op basis van openbare bronnen komt onder meer de BBC al tot minstens tienduizend. De werkelijke aantallen liggen ongetwijfeld hoger.

‘De Russische overheid heeft vorig jaar meer dan honderddertigduizend websites geblokkeerd. Dus je moet je inspannen om aan andere informatie te komen. Veel Russen hebben inmiddels VPN, er zijn altijd middelen om blokkades te omzeilen. Een deel van die informatie komt ook bij andere Russen terecht. Het kan haast niet anders of er zal informatie doorsijpelen over hoe het werkelijk gaat.

‘De enorme onzekerheid over wat de dag van morgen brengt, is in de recente Russische geschiedenis niet voorgekomen. Mensen kopen geen huizen meer, maken geen plannen voor de toekomst. Onder de oppervlakte is er veel onrust en onzekerheid.’