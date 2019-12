Russische autoriteiten pakken anticorruptie-organisatie FBK van oppositieleider Navalny aan

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny donderdag bij een inval van de politie in het kantoor van zijn anticorruptieorganisatie FBK. Beeld EPA

De politie zaagde de deur van het FBK-kantoor open en nam allerlei spullen in beslag van het aanwezige personeel. Navalny zelf werd naar buiten gesleept, maar kort daarna weer vrijgelaten. Aanleiding voor de inval is volgens Navalny vermoedelijk dat hij weigert een video met onthullingen van het FBK over de corrupte praktijken van premier Dmitri Medvedev van zijn Navalny LIVE-kanaal te verwijderen. Medvedev blijkt volgens het FBK de beschikking te hebben over een heel netwerk van luxueuze villa’s, die op papier het bezit zijn van een charitatieve organisatie.

Новогодний фейерверк! В ФБК pic.twitter.com/2DKAsCfekI — Николай Ляскин (@nlyaskin) 26 december 2019

Navalny’s anticorruptieorganisatie wordt voortdurend achterna gezeten door de autoriteiten. Vorige maand kreeg het FBK formeel het stempel ‘buitenlandse agent’, omdat het twee bijdragen uit het buitenland had gekregen. Organisaties die dat stempel dragen, moeten voldoen aan heel strikte eisen om te voorkomen dat zij worden gesloten. In augustus blokkeerden de autoriteiten de rekeningen van alle FBK-kantoren en van een reeks medewerkers van Navalny in het kader van een onderzoek naar ‘witwaspraktijken’.

Eerder deze week werd de al jaren voor Navalny werkende Roeslan Sjaveddinov door de militaire politie meegenomen, nadat ze de deur van zijn appartement hadden geforceerd en de simkaart van zijn mobiele telefoon hadden uitgeschakeld.

Dienstplicht Nova Zembla

De volgende dag lukte het Sjaveddinov met de telefoon van iemand anders contact op te nemen met het kantoor van Navalny. Het bleek dat hij inmiddels was overgebracht naar een militaire basis op Nova Zembla. Hij kreeg te horen dat hij zijn dienstplicht van een jaar op het eiland moet uitzitten. Al die tijd mag hij geen mobiele telefoon hebben. Hij krijgt ook een andere militair toegewezen, die hem permanent in de gaten moet houden.

Navalny zei dat de arrestatie en overplaatsing van zijn medewerker neerkwamen op een ontvoering. Ook Valentina Melnikova, de voorzitster van de Vereniging van Soldatenmoeders, hekelt de ‘illegale’ manier waarop de autoriteiten Sjaveddinov hebben behandeld.

De autoriteiten zeggen dat Sjaveddinov (23) domweg in militaire dienst moet, zoals alle andere Russische mannen tussen 18 en 27 jaar. Volgens Navalny had zijn medewerker op medische gronden om vrijstelling van dienstplicht gevraagd, maar de autoriteiten zeggen dat die aanvraag was afgewezen. Daarmee was hij een dienstweigeraar geworden, toen hij geen gehoor gaf aan de oproep van het leger.

Volgens de oppositie hebben de autoriteiten Sjaveddinov met opzet naar Nova Zembla gestuurd, ruim tweeduizend kilometer van Moskou, en dan ook nog eens naar een raketbasis waar verder niemand mag komen. Daardoor kunnen zijn advocaten geen contact met hem krijgen.

Sympathisanten van Sjaveddinov trekken een vergelijking met de manier waarop onder de tsaren werd omgegaan met tegenstanders van het regime. Zij werden verbannen naar Sachalin of andere uithoeken van het rijk, waar ze hun dagen sleten, volledig afgesneden van de wereld.

Aanhangers van de Russische oppositie proberen te voorkomen dat de politie Roeslan Sjaveddinov arresteert bij een demonstratie in Moskou, twee jaar geleden. Sjaveddinov, een naaste medewerker van oppositieleider Aleksej Navalny, werd deze week voor dienstplicht naar het afgelegen eiland Nova Zembla gestuurd. Beeld REUTERS

President Poetins woordvoerder Dmitri Peskov ontkende dat het om een strafexpeditie tegen de FBK gaat. Volgens hem is Sjaveddinov geheel volgens de wet behandeld. ‘Als hij de dienstplicht ontdook, dan heeft hij de wet overtreden.’