Russische autoriteiten bevestigen dood Wagner-leiders Prigozjin en Oetkin

De afbeeldingen van Prigozjin (l) en Oetkin (r) op een herdenkingsplek nabij het Wagner Centrum in Sint-Petersburg.

Prigozjin en Oetkin zaten in een privévliegtuig dat woensdagavond ten noorden van Moskou neerstortte. De oorzaak van de crash is nog onopgehelderd. Vrijdag stelden de Russische autoriteiten de vluchtrecorders van het vliegtuig veilig en borgen zij de lichamen van de tien inzittenden. De Federale Onderzoekscommissie voerde vervolgens een dna-onderzoek uit om de identiteit van de slachtoffers te bepalen. Uit dat onderzoek is gebleken dat de tien namen op de passagierslijst overeenkomen met de lichamen die in het neergestorte vliegtuig zijn aangetroffen.

Westerse experts vermoeden dat de Russische president Vladimir Poetin verantwoordelijk is voor de vliegtuigcrash. Ook de Amerikaanse president Joe Biden wees in de richting van het Kremlin: ‘Er gebeurt weinig in Rusland waar Poetin niet achter zit.’ Het zou Poetins wraak zijn voor de muiterij van Wagner, precies twee maanden voor de crash.

Prigozjin eiste het vertrek van de Russische legertop, waarmee hij al maanden in conflict was. Om dat af te dwingen begon zijn huurlingenleger aan een mars naar Moskou. De Wagnerstrijders bezetten de stad Rostov-aan-de-Don en rukten op tot ongeveer 300 kilometer van de Russische hoofdstad. Na onderhandelingen met de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko staakte Prigozjin zijn muiterij.

Het Kremlin ontkent iets te maken te hebben met de dood van Prigozjin. Poetin zelf reageerde donderdag voor het eerst in het openbaar op zijn dood: hij condoleerde zijn familie en roemde de Wagnerbaas als ‘getalenteerde zakenman’, maar zei ook dat hij ‘ernstige fouten’ had gemaakt.

Tweede man

Wagner verloor bij de crash niet alleen zijn eigenaar, maar ook tweede man en mede-oprichter Dmitri Oetkin. Hij had als commandant de dagelijkse leiding over het huurlingenleger en staat bekend als de naamgever van Wagner. In zijn tijd als luitenant-kolonel van de Russische militaire inlichtingendienst GROe was Oetkins bijnaam ‘Wagner’, een verwijzing naar de Duitse componist.

Dat eerbetoon aan Richard Wagner had niets met diens muziek te maken: Wagner was de favoriete componist van Adolf Hitler, van wie Oetkin op zijn beurt een bewonderaar was. De extreemrechtse sympathieën van Oetkin waren in Rusland een publiek geheim. Naar verluidt had de huurlingenleider een SS-tatoeage op zijn schouder.

Nadat hij in 2013 het Russische leger verliet, trad Oetkin in dienst van een particulier beveiligingsbedrijf. Later was hij mede-oprichter van de Wagnergroep, die als huurlingenleger actief zou worden in onder meer Oekraïne, Syrië en verschillende Afrikaanse landen. Daar wordt Wagner verantwoordelijk gehouden voor tal van oorlogsmisdaden.