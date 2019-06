Russische anticorruptieofficier krijgt 13 jaar strafkamp na vondst 100 miljoen aan contanten

Dmitri Zachartsjenko. Beeld -

Twee jaar geleden vond de geheime dienst FSB bij de arrestatie van officier Dmitri Zachartsjenko 9 miljard roebel (destijds ruim 100 miljoen euro) aan contanten. Het geld lag opgeslagen in een appartement dat op naam van de zus van Zachartsjenko stond. Daarnaast bleek Zachartsjenko nog eens ruim 280 miljoen euro te hebben ondergebracht bij banken in het buitenland. Die rekeningen stonden op naam van zijn vader.

Zachartsjenko, die plaatsvervangend hoofd van de anticorruptieafdeling was, heeft steeds ontkend dat het geld van hem was. Volgens hem hebben zijn zus en vader het verdiend met onroerendgoedtransacties en beleggingen in bitcoins.

Zachartsjenko werd veroordeeld wegens het aannemen van 700 duizend euro aan steekpenningen van een bekende restauranthouder. Die probeerde hij af te persen door te dreigen met extra controles bij diens bedrijf. De rechter achtte Zachartsjenko ook schuldig aan het belemmeren van de rechtsgang. Hij moet zijn straf uitzitten in een strafkamp met verzwaard regime.

Bescherming

Merkwaardig genoeg maakt het vonnis niet duidelijk waar hij de enorme sommen geld vandaan had. In Russische kranten werd gesuggereerd dat Zachartsjenko zich met smokkel bezighield, maar het is de vraag hoe hij zulke enorme bedragen naar buitenlandse rekeningen heeft kunnen overmaken zonder dat hij bescherming van bovenaf had.

De ruim 100 miljoen euro die de autoriteiten in beslag namen, waren destijds een recordbedrag. Maar inmiddels is Zachartsjenko ingehaald door een FSB-kolonel, Kirill Tsjerkalin, die dit voorjaar werd gearresteerd. Bij Tsjerkalin werd liefst 163 miljoen euro gevonden. De FSB-officier was het hoofd van de financiële contraspionageafdeling die zich vooral bezighoudt met de misdaad in de bankensector.

In verband met de zaak heeft de FSB 27 medewerkers ontslagen die op de een of andere manier met Tsjerkalin hebben meegewerkt. Hun operatie zou een maandelijkse omzet van 13 miljoen euro hebben gehad. Maar ook in deze zaak richt de aanklacht zich slechts op één geval van corruptie: Tsjerkalin wordt ervan beschuldigd dat hij voor 750 duizend euro aan steekgeld heeft gekregen van een groot bedrijf. Maar het blijft onduidelijk waar hij de rest vandaan had.