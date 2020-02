Russische ambassadeur over inreisverbod D66’er Sjoerdsma: ‘Europa moet eerste stap zetten’

Sjoerd Sjoerdsma (D66) in de wandelgangen van de Tweede Kamer tijdens het vragenuurtje. Sjoerdsma is niet welkom bij een bezoek van Kamerleden aan Rusland. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Sjoelgin was woensdag in de Tweede Kamer om in een besloten bijeenkomst uitleg te geven over Sjoerdsma’s inreisverbod. Dat verbod was aanleiding voor de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken een voorgenomen bezoek aan Moskou, op uitnodiging van de Russische Doema, af te blazen.

Volgens ambassadeur Sjoelgin zijn ‘de parlementaire contacten tussen beide landen meer dood dan levend’. Hij legde woensdag de schuld daarvoor helemaal bij ‘verlichte geesten in Brussel’ die sancties instelden na de annexatie van de Krim in 2014. ‘We geloven sterk dat parlementariërs, ongeacht hun opinies, met elkaar moeten kunnen communiceren. Maar de VS, Canada en de EU hebben sommige Russische parlementariërs bestraft met sancties vanwege hun politieke opinies. En Rusland antwoordde. Het is ondenkbaar dat een land met de omvang en status van Rusland dit zomaar zou kunnen laten passeren.’

Rusland wil communicatie tussen parlementariërs, zegt Sjoelgin, maar landen die begonnen met sancties ‘moeten de eerste stap zetten’. De ambassadeur nodigt Sjoerdsma en de commissie uit op de ambassade in Den Haag. ‘We zullen Russische wodka drinken en ik zal hem uitleggen hoe het werkelijk gaat in Rusland.’

MH17

Sjoerdsma betreurt dat het overleg verder niets heeft opgeleverd: hij is niet van de lijst geschrapt en Sjoelgin wilde ook niet zeggen of er andere Nederlanders op staan. Hij zal de uitnodiging accepteren, ‘maar dat kan geen vervanging zijn voor wat wij wilden: een brede dialoog, in Moskou’. Behalve een kritische dialoog met de Russische regering en het parlement, wilde Sjoerdsma ook ‘de stem van de nabestaanden’ van de MH17-slachtoffers laten horen. En ‘getuigen van onze grote bewondering voor de Russische bevolking, cultuur en beschaving’.

De EU stelde in 2014 na de annexatie van de Krim diverse sancties in tegen Rusland, ook tegen personen. De Europese sanctielijst is openbaar, en geeft redenen waarom iemand is uitgesloten. De Russische lijst is niet openbaar, volgens Sjoelgin om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Op de EU-lijst staan veel mensen die direct betrokken waren bij de Russische annexatie van de Krim. Maar er staan ook parlementariërs op die deze annexatie of het sturen van troepen naar Oekraïne ‘actief steunden’.

Lilianne Ploumen (PvdA) spreekt van ‘onvergelijkbare grootheden’, ook omdat de EU-lijst transparant tot stand kwam. Ook Sjoerdsma verwerpt de vergelijking. ‘We moeten oppassen om tegensancties te zien als goede uitruil voor wat we zelf bedacht hebben.’ Het opheffen van de EU-sancties is onder andere verbonden aan de uitvoering van de Minsk-vredesregeling voor Oost-Oekraïne. Joël Voordewind (ChristenUnie) vindt een gesprek over een beperkte uitruil (‘één aan beide kanten’) wel denkbaar, als zeker is dat het niet gaat om iemand die betrokken was bij oorlogsmisdaden of schending van het volkenrecht.