Russische ambassade in Praag kijkt nu uit op plein van vermoorde oppositieleider Nemtsov

Zhanna Nemtsova (rechts), de dochter van de vermoorde Russische oppositieleider Boris Nemtsov, en de Praagse burgemeester Zdenek Hřib donderdag bij het straatnaambord van het naar Nemtsov omgedoopte plein. Beeld EPA

Na Washington in de Verenigde Staten, de Oekraïense hoofdstad Kiev en Vilnius in Litouwen is Praag de vierde stad die Nemtsov met een straatnaam eert. Het Onder-de-Kastanjes Plein heet voortaan Boris Nemtsovplein.

De Russische vertegenwoordiging in Praag zit hierdoor ingeklemd tussen locaties die vernoemd zijn naar mensen die hun kritiek op de Russische regering met de dood hebben moeten bekopen. Tegelijkertijd met het Boris Nemtsovplein is een straatje achter de Russische ambassade vernoemd naar onderzoeksjournalist Anna Politkovskaja, die in 2006 werd vermoord. Op steenworp ligt ook de Milada Horákovástraat, vernoemd naar een Tsjechische politicus die in 1948 door communisten is omgebracht.

Voor zowel de moord op Nemtsov als Politkovskaja geldt dat arrestaties zijn verricht, maar de echte opdrachtgevers voor de moorden zijn nooit achterhaald.

Relaties met Rusland liggen gevoelig in Tsjechië, dat zich in 1989 ontdeed van het socialistische eenpartij-systeem. De oudere generatie herinnert zich hoe Russische tanks in 1968 demonstraties voor democratie onderdrukte, jongere Tsjechen zijn trots dat hun land zich onder de eerste democratisch gekozen president Václav Havel, een voormalig politieke gevangene, ontpopte tot voorvechter voor mensenrechten.

Geheel in die traditie is de liberale Praagse burgemeester Zdenek Hřib van de Tsjechische Piratenpartij er niet vies van zijn middelvinger op te steken naar ondemocratische regimes. Vorig jaar weigerde Hřib een Taiwanese diplomaat bij een receptie weg te sturen – een dringend verzoek van de Chinese ambassadeur. China beschouwt Taiwan als afvallige provincie, niet als autonoom land: wie goede relaties met China wil, moet onderschrijven dat Taiwan onderdeel van de Volksrepubliek is. De Tsjechische president Miloš Zeman schurkt graag tegen Beijing aan, maar Praag strijkt Beijing juist tegen de haren in door ook nog eens een stedenband met de Taiwanese hoofdstad Taipei aan te knopen.