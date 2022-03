Russische aanvallen op West-Oekraïne bedreigen aanvoer van buitenlandse wapens

Op een plein in het centrum van Lviv, in het westen van Oekraïne, staan 109 lege kinderwagens, als aanklacht tegen het grote aantal kinderen dat sterft door de Russische aanval op Oekraïne. Beeld Reuters

Russische kruisraketten sloegen vrijdagochtend in bij een vliegveld net buiten Lviv, een stad op 60 kilometer van de grens met Polen. De Oekraïense luchtmacht zegt dat er een werkplaats voor militaire vliegtuigen is geraakt. De raketten waren afgevuurd door Ruslands vloot op de Zwarte Zee.

De aanval is deel van een reeks aanvallen op militaire doelwitten in het westelijke deel van Oekraïne. Afgelopen zondag bombardeerde Rusland bij Lviv een trainingscentrum voor buitenlandse strijders, waarbij zeker 35 mensen omkwamen. Aanvallen bij Loetsk en Ivano-Frankivsk troffen vliegvelden die in gebruik waren bij de Oekraïense luchtmacht.

Het westen van Oekraïne is tevens de enige plek waar buitenlandse wapens het land kunnen inkomen. Tot het begin van de oorlog stuurden westerse landen hun wapens met vliegtuigen naar Kyiv. Die werden openlijk onthaald door het Oekraïense leger, met foto’s op sociale media en defensieminister Reznikov die juichte over de zoveelste aankomst van ‘een vogel’ vol wapens.

Luchttransport uitgesloten

Sinds het begin van de oorlog willen Oekraïne en de westerse regeringen wegens veiligheidsredenen niets meer zeggen over de manier waarop wapens het Oekraïense leger bereiken. Transport door de lucht is uitgesloten omdat Rusland nu het Oekraïense luchtruim controleert. Maar de wapens blijven komen, tweeëntwintig landen zeggen die te sturen.

De EU en de VS beloofden deze week bovendien nieuwe militaire steun met een gezamenlijke waarde van ruim een miljard euro. Buitenlandse wapensystemen, zoals Bayraktar-drones, Javelin-antitankraketten en Stinger-luchtdoelraketten, zijn cruciaal gebleken in de Oekraïense verdediging tegen Ruslands overmacht aan legervoertuigen.

De enige mogelijke doorvoerlanden van wapens zijn Oekraïne’s Navo-buurlanden: Polen, Slowakije, Roemenië en Hongarije. Hongarije heeft duidelijk gemaakt niet mee te werken aan wapentransporten wegens gevaar op confrontatie met Rusland. Slowakije en Roemenië hebben met bergachtige grenzen en kampen met beperkte militaire infrastructuur.

Onopvallende konvooien

Het belangrijkste doorvoerland is dus Polen, dat een ruim 500 kilometer lange grens heeft met Oekraïne. Polen beschikt over wapendepots en vliegvelden bij de grens, zoals bij Rzeszów, in het zuidoosten van het land. Vanaf de grens is het echter nog honderden kilometers naar de frontlinies. Militair deskundigen zeggen dat de wapens waarschijnlijk in kleine, onopvallende konvooien worden vervoerd met Stinger-luchtdoelraketten ter bescherming tegen Russische gevechtsjagers.

Nog een uitdaging is om de wapens bij aankomst meteen door de sturen naar legereenheden aan het front. Opslag in depots is riskant wegens mogelijke Russische luchtaanvallen. ‘Je kunt niet ze zomaar in een depot’ zetten’, aldus een defensie-ambtenaar betrokken bij het wapentransport tegen de Financial Times. ‘Het belangrijkste is om de plek van overdracht te bewaken, de voorraden op de juiste plaats te krijgen en de wapens vervolgens te verspreiden.’

Rusland heeft voor zover bekend nog geen aanvallen uitgevoerd op konvooien van westerse wapens. Maar de angst voor een dergelijke aanval groeit nu Rusland zware verliezen lijdt door de buitenlandse wapens. De Russische regering heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat buitenlandse leveranciers van wapens ‘verantwoordelijk zullen zijn voor mogelijke gevolgen’ van militaire steun aan Oekraïne.