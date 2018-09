Russisch spionagevliegtuig neergehaald, mogelijk blunder van Syrische luchtafweer

De Russen hebben een van hun belangrijkste elektronische spionagevliegtuigen bij Syrië verloren. De Verenigde Staten gaan ervan uit dat het neerhalen van het toestel, een Ilyushin-20, een blunder was van de Syrische luchtverdediging. Het vliegtuig is mogelijk getroffen tijdens het afweren van een Israëlische luchtaanval.

Een Russische Il-20 Foto Kirill Naumenko

Het lot van de veertien passagiers is onbekend. Volgens Moskou bevond de Il-20 zich boven de Middellandse Zee, zo’n 35 kilometer van de Syrische kust, toen het plotseling van de radar verdween en het contact werd verbroken.

Het toestel was na een verkenningsmissie onderweg naar de Syrische luchtmachtbasis Hmeymim, het zenuwcentrum van de Russische aanvalsoperaties vlakbij Latakia. Deze havenstad was maandagavond het toneel van een luchtaanval, vrijwel zeker uitgevoerd door de Israëlische luchtmacht. Volgens de Syrische regering kwamen militaire doelwitten bij Latakia onder vuur van ‘vijandelijke raketten’.

Hierop kwam de Syrische luchtverdediging in actie. Volgens een Amerikaanse regeringsfunctionaris zouden de Syriërs toen per ongeluk de Il-20 hebben geraakt. Damascus beschuldigt Israël regelmatig van luchtaanvallen in Syrië. Het Syrische leger, dat beschikt over een uitgebreid luchtverdedigingssysteem van Russische makelij, probeert regelmatig de Israëlische F-16’s en F-15’s neer te halen met raketten.

De Il-20 Coot werd in 2015, naar verluidt via Iran, naar de Russische luchtmachtbasis bij Latakia gestuurd. Foto Kirill Naumenko

Nachtelijke aanval

Jeruzalem erkende onlangs voor het eerst dat het in de afgelopen twee jaar meer dan tweehonderd luchtaanvallen heeft uitgevoerd in Syrië, voornamelijk tegen militaire doelwitten van Iran en van de Libanese strijdgroep Hezbollah. Beide steunen het Syrische leger in de strijd tegen de rebellen.

Volgens het Russische ministerie van Defensie waren vier Israëlische F-16’s betrokken bij de nachtelijke aanval bij Latakia. Ook de Franse marine zou aan deze operatie hebben meegedaan, suggereerde Moskou in een verklaring. ‘Tegelijkertijd nam de Russische radar het afvuren van raketten waar vanaf het Franse fregat Auvergne’, aldus het ministerie van Defensie.

In de Middellandse Zee bevinden zich nu een groot aantal Russische en Westerse marineschepen. De Russische marine heeft zo’n vijftien oorlogsschepen naar het gebied gedirigeerd, ten westen van Latakia, mogelijk ter voorbereiding op een Syrische aanval op het laatste rebellenbolwerk Idlib.

De Russische schepen zouden deze aanval vanaf grote afstand ondersteunen met precisie-aanvallen met de high tech Kalibr-kruisraket, de belangrijkste kruisraket van de Russen.

Afluisteren rebellen

Het neerhalen van de Il-20 is een van de belangrijkste Russische militaire verliezen in Syrië. Moskou stuurde het toestel in 2015 naar Hmeymim om de aanvalsoperaties tegen de Syrische rebellen te ondersteunen. Het vliegtuig is volgestouwd met sensoren, antennes en een moderne radar om onder andere in de gaten te houden wat op de grond gebeurt.

De Il-20 werd met name gebruikt om communicatie van de rebellen af te luisteren en om te bepalen waar ze zich bevinden, zodat Russische MiG's en Soekhoi's luchtbombardementen konden uitvoeren. De Russen zetten het toestel regelmatig in Europa in, onder andere tijdens NAVO-oefeningen, om inlichtingen te verzamelen.

Sinds de Russische interventie in Syrië begon, staan Moskou en Jeruzalem voortdurend in contact met elkaar om militaire botsingen in het Syrische luchtruim te voorkomen. Rusland knijpt een oogje dicht als het om de Israëlische luchtaanvallen gaat. Omgekeerd bemoeit Israël zich niet met de Russische luchtaanvallen op de rebellen.

Tot voor kort wilde de Israëlische regering de geheimzinnige bombardementen in Syrië bevestigen noch ontkennen. Minister van Inlichtingenzaken Katz erkende echter begin deze maand dat de aanvallen plaatsvinden. Deze zouden in 2013 zijn begonnen, toen om Iraanse wapenzendingen aan de Libanese strijdgroep Hezbollah via Syrië te onderscheppen.

De laatste twee jaar bestookt de Israëlische luchtmacht echter steeds meer Iraanse militaire doelwitten. Begin dit jaar zette Israël bij zo'n aanval voor het eerst de F-35 in, de JSF. Het was de eerste aanvalsmissie wereldwijd van het Amerikaanse toestel dat ook door Nederland is gekocht.