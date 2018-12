Russisch parlement wil minderjarige demonstranten kunnen bestraffen

De wet is volgens de indieners, allemaal afgevaardigden van president Poetins ‘Verenigd Rusland’, bedoeld om te zorgen dat de 'gezondheid van kinderen geen schade oploopt’. Maar het lijkt er meer op dat de wet vooral tot doel heeft de oppositie dwars te zitten. Scholieren doen de laatste tijd steeds vaker mee aan betogingen van de oppositie.

Vooral dit voorjaar was het opvallend hoeveel scholieren zich aansloten bij betogingen tegen het uitsluiten van oppositieleider Aleksej Navalny van de verkiezingen. Navalny mocht niet meedoen omdat er nog een voorwaardelijke straf tegen hem liep wegens fraude. Die veroordeling kreeg hij aan zijn broek na een proces dat volgens de oppositie puur politiek was. Honderden scholieren werden bij de demonstraties opgepakt door de politie.

In een tweet zei Navalny dat de wet speciaal tegen hem is gericht. Volgens het wetsvoorstel kunnen mensen die ‘illegale’ demonstraties organiseren waaraan minderjarigen meedoen 15 dagen celstraf krijgen, taakstraffen of een boete die oploopt tot ruim zevenduizend euro. Critici zijn bang dat de regering de wet heel ruim zal uitleggen om de oppositie het zwijgen op te leggen.

De vraag is natuurlijk of de organisatoren van demonstraties tegen de regering ook verantwoordelijk kunnen worden gesteld als er minderjarige betogers komen opdagen zonder dat zij die zelf hebben aangemoedigd om mee te doen. Een van de opstellers van het wetsvoorstel, Aljona Arsjinova, legde aan de onafhankelijke nieuwssite Meduza.io uit dat ook mensen die jongeren via de sociale media aanzetten tot betogen op straffen kunnen rekenen. De oppositie vreest dan ook dat alleen al het doorsturen van oproepen tot betogingen op sociale media strafbaar kan worden, aangezien het nooit helemaal duidelijk is waar die terecht komen.

Ook de minderjarigen zelf kunnen worden bestraft voor het meedoen aan niet toegestane demonstraties, als ze ouder zijn dan 16 jaar. Soms krijgen ze wat in het Russisch een ‘profoetsjot’ heet, een preventieve aantekening. Dat houdt in dat ze in de gaten worden gehouden om te voorkomen dat zij in aanraking komen met ‘factoren die hun gedrag negatief kunnen beïnvloeden’.