Russisch-orthodoxe priesters roepen Kremlin op om celstraffen voor vreedzame demonstranten te herzien

Vladimir Poetin omringd door Russisch-orthodoxe priesters tijdens de viering van 1030 jaar christendom in Rusland in juli 2018. Een aantal priesters heeft het Kremlin nu opgeroepen om de strenge straffen voor geweldloze demonstranten te herzien. Beeld AFP

Met de oproep komt het protest tegen de veroordelingen van demonstranten in een nieuwe fase. Voor het eerst kiezen priesters uit de Russisch-orthodoxe Kerk, normaal gesproken trouwe bondgenoten van president Poetin, publiekelijk de kant van de demonstranten.

De priesters schrijven ‘perplex’ te staan door de veroordeling van Konstantin Kotov, een demonstrant die begin deze maand 4 jaar strafkolonie kreeg opgelegd voor herhaaldelijke deelname aan protesten waarvoor de autoriteiten geen toestemming hadden gegeven. Ook de jarenlange gevangenisstraffen voor zes andere demonstranten noemen ze buitenproportioneel.

‘Wij vinden dat de straf evenredig moet zijn aan de overtreding’, schrijven de priesters, van wie de meesten vertegenwoordigers zijn van middelgrote kerken in Moskou en andere steden; de brief is niet ondertekend door priesters uit de prominentste gebedshuizen van de orthodoxe kerk.

Ook popsterren protesteren

Dinsdag verspreidde het protest zich al onder Ruslands popsterren. Tal van zangers, acteurs en presentatoren spreken schande van de veroordeling van Pavel Oestinov, een 24-jarige acteur die veroordeeld werd tot 3,5 jaar strafkolonie wegens geweldpleging tegen een agent. Een Moskouse rechter achtte maandag bewezen dat Oestinov tijdens een demonstratie op 3 augustus de schouder van een agent uit de kom draaide.

De rechter weigerde om onderstaande videobeelden te bekijken die laten zien wat er werkelijk gebeurde. Te zien is hoe Oestinov over de stoep loopt en met zijn telefoon bezig is bij de uitgang van een druk metrostation in Moskou, waar op dat moment een betoging aan de gang is. Vier agenten van president Poetins Nationale Garde werpen hem op de grond, slaan hem met een wapenstok op de rug en voeren hem af.

Oestinov verklaarde in de rechtbank niets te maken te hebben gehad met de demonstratie. Hij zei dat hij op een vriend stond te wachten. Getuigen bevestigden dat Oestinov niet meedeed aan het roepen van protestleuzen.

‘Monsterlijke straf’

‘Dit is simpelweg een monsterlijke straf voor een jongeman die helemaal niets deed’, aldus zanger Sergej Lazarev, die Rusland twee keer vertegenwoordigde op het Songfestival, aan zijn 4,2 miljoen volgers op Instagram. ‘Hij stond gewoon bij de metro op een vriend te wachten.’

Ook Maxim Galkin, een bekende presentator op de staats-tv, ging dinsdag op zijn Instagram-account (6,4 miljoen volgers) in de aanval tegen de autoriteiten. ‘De agenten stortten zich zo onbeholpen op een persoon dat het een wonder is dat ze elkaars botten niet hebben gebroken.’

Joeri Doed, Ruslands populairste YouTuber, had de culturele wereld vorige week tijdens een gala van het tijdschrift GQ opgeroepen om de stilte omtrent de gevangenisstraffen te verbreken.

Het protest van kunstenaars en priesters zet president Poetin, zelf een kerkganger, onder druk om de straffen van de demonstranten te herzien. Eerder dit jaar bleek het Kremlin gevoelig voor protest toen de autoriteiten een onderzoeksjournalist vrijlieten na massale demonstraties. Poetins woordvoerder suggereerde dinsdag dat demonstranten in hoger beroep kunnen gaan.

De oppositie gaat ervan uit dat de jarenlange celstraffen door de autoriteiten bedoeld zijn als afschrikking: wie zich wil uitspreken tegen Poetins beleid, weet nu wat de mogelijke consequenties daarvan zijn.