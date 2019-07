Russisch oppositieleider Navalny is vergiftigd, zegt zijn advocaat

Alexei Navalny vorige week in een rechtbank in Moskou. Hij wordt volgens zijn advocaat vervolgd voor het organiseren van een illegale demonstratie. Beeld AP

Zijn persoonlijke arts mocht hem die dag niet bezoeken, maar zag door de deuropening dat Navalny’s gezicht sterk opgezwollen was en dat zijn huid onder de rode plekken zat.

Een arts van het ziekenhuis verklaarde tegenover journalisten dat Navalny alleen last had van netelroos, een veelvoorkomende huidziekte, opgelopen door een allergische reactie. Het ziekenhuis liet hem maandag alweer terugkeren naar de gevangenis. Daar zit Navalny een celstraf uit van dertig dagen voor het oproepen tot een ‘illegale demonstratie’.

Giftige stoffen

Maar Navalny’s eigen arts, Anastasia Vasiljeva, vindt het ziekenhuisontslag verdacht vroeg. ‘Er is geen consultatie geweest door een toxicoloog. Er zijn geen uitslagen van toxicologisch onderzoek’, schreef ze op Facebook nadat ze de politicus maandagmiddag had mogen bezoeken. Volgens haar zijn de zwellingen en rode plekken het gevolg van contact met giftige stoffen.

Het is niet duidelijk om welke stoffen het zou gaan. Een gemeenteraadslid suggereerde op basis van gesprekken met de ziekenhuisdirecteur dat Navalny’s ziekte waarschijnlijk veroorzaakt is door contact met een wasmiddel dat gebruikt wordt in de gevangenis. Vasiljeva acht die theorie onwaarschijnlijk. De oppositieleider heeft nooit eerder in zijn leven een allergische reactie gehad – ook niet in de circa 250 dagen die hij tijdens zijn politieke loopbaan doorbracht onder beddengoed van Russische gevangenissen.

Vasiljeva en Navalny’s advocaat Olga Michajlova houden rekening met een opzettelijke aanval. Ze vinden het vreemd dat Navalny teruggestuurd wordt naar de cel waar hij in contact zou zijn gekomen met het middel dat de huidziekte veroorzaakte. ‘Herhaalde vergiftiging kan leiden tot een zeer ernstige toestand’, aldus Vasiljeva. Michajlova vraagt zich af waarom alleen de oppositiepoliticus last gehad zou hebben van het wasmiddel en zijn vijf celgenoten niet. En waarom lijken de ernstigste zwellingen allemaal op zijn gezicht te zitten?

Binnen de oppositie neemt de verdenking van vergiftiging toe door het optreden van de politie. Oproeragenten voorkwamen zondagavond een ‘illegale samenscholing’ bij het ziekenhuis, waar aanhangers van Navalny zich hadden verzameld om hun te betuigen aan de politicus. Een journalist van het kritische online tv-kanaal Dozjd werd tijdens een live-uitzending een arrestatiebusje in gesleept.

Privacywetgeving

Het ziekenhuis noemt de berichten over vergiftiging ‘onbewezen’. Een officiële oorzaak van Navalny’s acute toestand zegt het ziekenhuis niet te kunnen geven vanwege de privacywetgeving.

Navalny, die geen auto rijdt uit vrees dat een provocateur voor zijn auto springt waarna hij een jarenlange gevangenisstraf zou kunnen krijgen, is in het verleden buiten de gevangenismuren aangevallen met chemische stoffen, die door provocateurs in zijn gezicht werden gegooid. In 2017 verloor hij bij zo’n aanval tijdelijk het zicht aan een oog. Een andere oppositiepoliticus, Vladimir Kara-Moerza, raakte twee keer onder mysterieuze omstandigheden in coma.

De vermeende vergiftiging komt op een spannend moment voor zowel de Russische oppositie als de autoriteiten. De oppositie krijgt steeds meer Russen op de been nu de onvrede over president Poetins beleid recordhoogtes aanneemt. Zaterdag drukte de oproerpolitie een grote demonstratie in het centrum van Moskou de kop in. Meer dan duizend mensen werden aangehouden. De meesten van hen zijn weer vrij, maar de kopstukken van de oppositie zitten vrijwel allemaal vast – maandag kreeg ook Navalny’s medestander Ilja Jasjin een celstraf van tien dagen.

Tot dusver gold de gevangenis als een relatief veilige plek voor oppositiepolitici. Volgens analisten zijn de autoriteiten bang dat mishandelingen of lange gevangenisstraffen resulteren in een heldenimago. Het leek daarom gevaarlijker op straat, waar in 2015 de oppositiepoliticus Boris Nemtsov doodgeschoten werd.