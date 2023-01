Russisch leger oogst felle kritiek na grootste verlies van manschappen sinds begin invasie

Rouwbijeenkomst in de Russische stad Samara, waar veel van de omgekomen reservisten vandaan kwamen. Beeld AFP

President Poetin had vlak voor de jaarwisseling de legertop juist opgeroepen om ‘lessen te trekken’ uit fouten in Oekraïne en zo nieuwe militaire blunders te voorkomen. Maar twee minuten in het nieuwe jaar leed het leger waarschijnlijk een van zijn zwaarste verliezen: bij een aanval met Amerikaanse Himars-raketten op een schoolgebouw in de Donbas, door Rusland in gebruik genomen als basis, kwamen volgens het Oekraïense leger vierhonderd Russische gemobiliseerde reservisten om.

De Russische parlementariër en voormalig senaatsvoorzitter Sergej Mironov haalde dinsdag hard uit naar het leger. Hij riep om vervolging van bevelhebbers die verantwoordelijk zijn voor ‘het verzamelen van militairen in een onbeschermd gebouw’ en om vervolging van ‘alle hogere autoriteiten die niet voor de vereiste veiligheid hebben gezorgd’. Senator Grigori Karasin zei dat er ‘grote behoefte’ is aan ‘een interne analyse’. En de vicevoorzitter van het Moskouse parlement beschuldigde het leger van ‘gevaarlijke en criminele’ onderschatting van de vijand.

Zo ligt de legertop aan het begin van het nieuwe jaar meteen weer onder vuur. Poetin, die zich persoonlijk bemoeit met beslissingen op het slagveld, wordt ontzien door parlementariërs. Ultranationalistische militaire bloggers beschuldigden de legertop in de afgelopen dagen ook al van het negeren van gevaren en van het verbergen van het werkelijke dodental.

Niet eerder erkende Rusland zulke zware verliezen als bij de aanval op het schoolgebouw. Voor het Russische leger, dat normaal gesproken zwijgt over verliezen, lijkt de schade zo groot dat zwijgen geen optie is: het leger zegt dat er 63 militairen zijn omgekomen.

Massale rouw in twee grote steden maakte dinsdag duidelijk dat de verliezen in Rusland groot zijn. Er vonden rouwbijeenkomsten plaats in Samara en Toljatti, twee steden langs de Wolga waar veel van de omgekomen soldaten vandaan kwamen. ‘Al drie dagen lang slaap ik niet en slaapt Samara niet’, zei een vertegenwoordiger van echtgenotes van militairen bij de bijeenkomst in Samara. ‘Het is heel zwaar, heel eng.’

De gouverneur van de provincie opende een telefoonnummer voor nabestaanden en vloog naar Moskou voor overleg met de legerleiding. Voorafgaand aan de uitzending van de gemobiliseerde reservisten had het leger gezegd dat de mannen uit Samara in de relatief ongevaarlijke, ‘achterste gedeelten van de speciale operatie’ gestationeerd zouden worden. Lokale nieuwssites leggen inwoners uit waar ze recht op hebben als een gemobiliseerd familielid omkomt, zoals een pensioentoelage en maandelijkse subsidie voor woon- en energiekosten.

Naast de aanval in Makijivka zegt Oekraïne rond de jaarwisseling nog een tweede zware klap te hebben uitgedeeld aan Rusland. Bij die aanval, in de provincie Cherson, zijn volgens Oekraïne vijfhonderd doden en gewonden gevallen onder Russische militairen. Maar over die aanval is weinig informatie bekend. Rusland heeft geen verliezen bevestigd.