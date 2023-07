Russisch-Israëlische onderzoeker ontvoerd in Irak, toestand onbekend

De Russisch-Israëlische politicoloog Elizabeth Tsurkov is ontvoerd in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Beeld AFP

Tsurkov was in Irak voor promotieonderzoek, en zou zijn meegenomen nadat ze een café in het hart van de stad had verlaten. Omdat de kidnappers niks van zich hebben laten horen, is er veel onduidelijk. Haar precieze verblijfplaats is onbekend, net als de vraag of Kata’ib Hezbollah losgeld verlangt, of andere voorwaarden stelt.

Een van Turkovs werkgevers, de Amerikaanse denktank New Lines Institute, zag zich woensdagavond gedwongen het nieuws van haar ontvoering te bevestigen, na ruim drie maanden van radiostilte. De familie van de 36-jarige Tsurkov had daarom gevraagd om onderhandelingen achter de schermen niet in gevaar te brengen. Die stilte werd tweemaal doorbroken: eerst door een kleine Amerikaanse weblog, en woensdagmiddag opnieuw door de website The Cradle.

Over de auteur

Jenne Jan Holtland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant. Hij woont in Beiroet, en is auteur van het boek De koerier van Maputo (2021).

Tsurkov is de dochter van politieke dissidenten uit Rusland. Een paar jaar na haar geboorte verhuisde de familie naar Israël. Omdat bezoekers uit dat land niet welkom zijn in Irak (Bagdad erkent de staat Israël niet), reisde ze op haar Russische paspoort. De Israëlische regering van premier Benjamin Netanyahu liet donderdag weten dat ze nog in leven is, en riep op tot haar vrijlating.

Kata’ib Hezbollah

Kata’ib Hezbollah, dat een flinke vinger in de pap heeft bij de regering in Bagdad, staat bekend als een verlengstuk van de Iraanse regering. In december 2019 vuurde de beweging raketten af op een legerbasis in de Noord-Iraakse stad Kirkuk, waarbij een Amerikaanse huurling omkwam. Het was het begin van een escalatie die er in januari 2020 toe leidde dat de oprichter van de groepering, Abu Mahdi al-Muhandis, bij een Amerikaanse droneaanval werd gedood.

Ontvoeringen van westerlingen zijn de laatste jaren een zeldzaamheid in Irak, een schril contrast met de periode 2014-2019, toen terreurbeweging Islamitische Staat delen van het land onder controle had. Meerdere bekende journalisten en onderzoekers werden destijds meegenomen en gedood. Volgens de Iraakse nieuwswebsite Amwaj heeft de Iraakse veiligheidsdienst vorig jaar, tijdens een eerder bezoek van Tsurkov, zowel de Amerikanen als de Russen gewaarschuwd dat ze gevaar liep.

Of Israël veel voor Tsurkov kan betekenen, is de vraag. Kata’ib Hezbollah staat dicht bij de Iraanse regering in Teheran, Israëls gezworen vijand. Een maand geleden circuleerde het gerucht dat Tsurkov zou zijn meegenomen naar Iran, maar volgens bronnen van The New York Times is dat niet het geval. Vanuit Moskou is nog niet op de zaak gereageerd. Het reeds genoemde New Lines Institute heeft de Amerikaanse regering gevraagd zich voor haar vrijlating in te zetten, gezien het feit dat ze haar promotieonderzoek doet aan de Amerikaanse universiteit van Princeton.

Een bekend gezicht

Voor journalisten en onderzoekers in het Midden-Oosten is Tsurkov een bekend gezicht. Ze spreekt vloeiend Arabisch, publiceerde veel over Syrië en staat bekend om haar enorme netwerk onder oppositiegezinde Syrische activisten. Haar recentste onderzoeksrapport ging over de door Turkije gesteunde strijdgroepen die Noord-Syrië controleren. Haar promotieonderzoek richt zich op de verschillen en overeenkomsten tussen twee militante groeperingen in Irak en Libanon.

Wat de kwestie voor de betrokkenen extra gevoelig maakt, is dat Tsurkov als tiener de verplichte dienstplicht in Israël vervulde. Later liet ze zich kritisch uit over de bezetting van de Palestijnen. ‘Sommige van haar critici mogen haar nationaliteit zien als een onuitwisbare smet’, zo schrijven haar collega’s van New Lines Institute, ‘maar wie haar werk volgt, weet dat ze enorm gepassioneerd is over de regio en empathisch is naar de mensen’.